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Михаил Мень: проблемы дольщиков решатся в 2022 году

14 февраля 2018 г. 1000
Фото: © Global Look Press/Kremlin Pool

До конца 2022 года планируется восстановить права граждан в отношении 774 проблемных объектов.

В России проблему обманутых дольщиков решают на самом высоком уровне. Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Михаил Мень, до конца 2022 года планируется восстановить права граждан в отношении 774 проблемных объектов.

По словам министра, в нынешнем году проблемы дольщиков будут решены на 360 объектах.

Необходимо напомнить, что в конце 2016 года Михаил Мень сообщал, что в 2017 году были восстановлены права дольщиков в 140 проблемных объектах. Минстрой выполнил намеченный план на 100%. Таким образом, в настоящее время решены проблемы порядка 6 тысяч дольщиков. А дальше обманутых дольщиков будет все меньше, а в 2022 году их вообще не останется.

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