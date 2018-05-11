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Михаил Задорнов оставил два завещания

11 мая 2018 г. 1913
Фото: © Global Look Press

Сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся осенью 2017 года, оставил два завещания. Одно из них касается недвижимости в Латвии, а другое – имущества на территории России.

Его вдова Елена Бомбина и дочь Елена так и не заявили о своем желании вступить в наследство. К юристам обратилась лишь бывшая жена сатирика – Велта Задорнова.

Детали завещаний пока неизвестны.  "Что в них - вопрос. Думаю, будут сюрпризы", - рассказал "Комсомольской правде" друг семьи.  Он добавил, что судебные разбирательства "если и произойдут, то лишь по инициативе второй жены".

Среди недвижимости, которой владел Задорнов, - квартира в Москве, дача в Подмосковье, а также дом в Юрмале.

У дочери сатирика есть квартира в Москве, которую купил ей отец, а также дом на Мальте, куда она уехала после похорон.

Михаил Задорнов скончался после продолжительной борьбы с раком мозга.

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