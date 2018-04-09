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Минимальная ставка аренды в Москве держится на уровне 20 тысяч рублей

9 апреля 2018 г. 813
Фото: © shutterstock.com

Самая низкая ставка аренды жилья в Москве составила 20 тысяч рублей, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость". В начале 2018 года она поднялась до 21 тысячи, затем снова опустилась до 20-тысячной отметки, и уже не менялась.

За 20 тысяч рублей в Москве можно снять однокомнатную квартиру на верхнем этаже пятиэтажки в Перово, в 10 минутах ходьбы от метро. Квартира сдается с мебелью и техникой.

За 22 тысячи рублей сдается однушка с мебелью и техникой в 7 минутах езды от станции метро "Петровско-Разумовская". За те же деньги можно снять квартиру в 15 минутах езды от метро "Речной вокзал".

За 24 тысячи сдается однокомнатная квартира после косметического ремонта в 5 минутах езды от "Рязанского проспекта". За 25 тысяч – однушка на 4-м этаже пятиэтажки в пяти минутах езды от "Профсоюзной".

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