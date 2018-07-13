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Министр рассказал, когда власти решат вопрос с обманутыми дольщиками

13 июля 2018 г. 350
Фото: © shutterstock.com

Вопрос обманутых дольщиков должен быть решен к 2023-2024 годам, рассказал в интервью "Российской газете" министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

На сегодняшний день в стране насчитывается 842 проблемных объекта, в реестр пострадавших граждан включено 30 633 человека.  У каждого региона есть предложения по решению вопроса с обманутыми дольщиками на своей территории, пояснил министр.

Однако Минстрой продолжает выявлять проблемные дома, которых нет в дорожных картах регионов, причем это не новые обманутые дольщики, а те, кто стал ими еще несколько лет назад, но не был включен в реестр.

"Их дома не были признаны проблемными. К сожалению, мы можем получить прирост по мере того, как будут оцифрованы все дома", - отметил Якушев.

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