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Минстрой: эскроу-счета на стоимость жилья не повлияют

27 июля 2018 г. 494
Фото: © shutterstock.com

Стоимость банковского сопровождения долевого строительства не окажет существенного влияния на цену жилья, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на совещании, посвященном долевому строительству.

"Нас часто спрашивали, сколько стоит банковское сопровождение и сколько будут стоить счета эскроу. Каждый расчетный счет в месяц обслуживания банковского сопровождения стоит 5 тысяч рублей. Я думаю, что это погрешность в стоимости квадратного метра квартиры", —  приводит его слова РИА Новости.

Между тем, представитель группы компаний ПИК заявил на совещании, что с переходом на новые правила строительства застройщики не смогут продолжать взятые на себя обязательства по достройке проблемных объектов и предложил внести в закон изменения. Речь идет о практике, когда  крупные застройщики осуществляют достройку проблемных объектов в рамках соглашений с регионами.

Глава Минстроя Владимир Якушев ответил, что ведомство категорически против подобной достройки объектов. Он подчеркнул, что субъекты РФ должны обеспечить "необходимое фрондирование и ту волну прибыли", которая позволит достроить объекты.

"За счет новых дольщиков мы достраивать их вам не позволим", - заявил Якушев.

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