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Минстрой: ипотечные ставки позволяют людям не селиться в шалманах

10 апреля 2018 г. 190
Фото: © shutterstock.com

Снижение ипотечных ставок повлияло на покупательские предпочтения – люди готовы платить больше, но покупать качественное жилье, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Снижение ипотечных ставок на жилье и, следовательно, повышение доступности новостроек сказалось на предпочтениях потенциальных покупателей. Люди больше не едут в шалманы и "каменные джунгли", - приводит слова замминистра "Интерфакс".

Покупатели стали внимательнее относиться к бренду и надежности застройщика, на его реальные возможности достроить объект, отметил Стасишин.

Его слова подтвердил и президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий, отметив, что потенциальные покупатели стали тщательнее проверять информацию о застройщике и подрядчиков строительства. "Люди внимательнее изучают перспективы и потенциал строительных компаний", — сказал он.

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Голубицкий Вениамин Максович
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