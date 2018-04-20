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Минстрой изменит поправки в закон о долевом строительстве

20 апреля 2018 г. 546
Фото: © Global Look Press

Минстрой России может скорректировать некоторые поправки к закону о долевом строительстве, которые вступят в силу 1 июля 2018 года. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Михаил Мень.

Министр отметил, что Госдума приняла нормы без должны обсуждений с экспертами и профессиональным сообществом, поэтому до июля Минстрой внесет ряд изменений в законодательство, "чтобы не произошли определенные сбои".

Изменения, в частности, могут коснуться пункта "одно разрешение на строительство – одна компания".

"Это абсолютно правильная норма, но если комплексное освоение территории пойдет по этому пути, оно будет буксовать очень серьёзно. А в этой части это изменение необходимо", - подчеркнул Мень.

Также, по его словам, не до конца понятна схема банковского сопровождения строительства – насколько именно готовы банки.  

Поправки к 214-ФЗ устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающих средства дольщиков.

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