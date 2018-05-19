Минстрой: класс жилья нельзя привязывать к его стоимости

Класс жилья нельзя привязывать к его стоимости, заявил замминистра строительства Никита Стасишин.
"В доме должно быть то, что принято на федеральном уровне, разработано профессионалами, чтобы понимать, что это будет комфорт. Там можно будет жить, воспитывать детей, но это должно быть без привязки к стоимости", - цитирует Стасишина РИА Новости.
Замминистра подчеркнул, что следует остановить минимальные параметры, которые застройщики и подрядчики не смогут нарушить. "На картинке одно, а по факту совершенно другое", - отметил он.
Отсутствие конкуренции, по словам Стасишина, приводит к тому, "что люди платят не за локацию, а в карман застройщику", при этом себестоимость строительства – одинакова.
Стандарт жилой застройки - это тот минимальный перечень положений, свод правил, требований Ростехнадзора, продуманный профессионалами. "Это то, что позволит жить и получать удовольствие от жизни нашим гражданам", - заключил Стасишин.