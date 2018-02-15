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Минстрой назвал лидеров и аутсайдеров капремонта

15 февраля 2018 г. 812
Фото: © shutterstock.com

Лидерами среди российских регионов по реализации программы капремонта жилого фонда являются Татарстан, Москва и Подмосковье, а также Башкирия. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замминистра строительства Андрей Чибис.

Он пояснил, что регионы оценивают по нескольким критериям: выполнение плана, масштаб и уровень собираемости взносов.

Так, в Башкирии отремонтировали уже более 1,2 тысячи домов – это 100% от плана, рассказал Чибис. Собираемость в республике составила 97%. В Москве отремонтировано более 4 тысяч домов, в Московской области – свыше 3,5 тысячи при собираемости 98%.

Провалили же планы Ивановская, Курганская и Магаданская области, сообщил замминистра.  

Он добавил, что еще в 15 регионах "с планом справляются, но масштаб работы должен быть больше, потому что деньги есть на выполнение большего объема задач". По словам Чибиса, эти региона "сознательно занижают планку".

"Хитрить они могут с семейным бюджетом, а эти деньги - инвестиции людей, неиспользование всех собираемых средств - прямое нарушение закона. Должностными лицами этих 15 регионов уже занимается Генпрокуратура", — отметил замминистра.

По данным Минстроя, в 2017 году капитальный ремонт был проведен почти в 45 тысячах домов – это на 9,7% больше, чем годом ранее.

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