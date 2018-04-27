Минстрой назвал реновацию одной из опций расселения аварийного жилья

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень назвал реновацию одной из возможных опций при расселении аварийного жилья в других городах России.

"Это лишь опция, которая прописана в законопроекте по постоянно действующему механизму расселения аварийного жилья. Если это большой город с инвестиционной привлекательностью, и на этих участках расположен аварийный дом, здесь могут включаться рыночные механизмы", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Мень заявил, что расселение аварийного жилья должно проходить, в том числе, и с использованием рыночных механизмов. Решения, аналогичные московской программе реновации, должны использоваться в крупных города и городах-миллиониках, считает министр.