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Минстрой назвал реновацию одной из опций расселения аварийного жилья

27 апреля 2018 г. 444
Фото: © Global Look Press

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень назвал реновацию одной из возможных опций при расселении аварийного жилья в других городах России.

"Это лишь опция, которая прописана в законопроекте по постоянно действующему механизму расселения аварийного жилья. Если это большой город с инвестиционной привлекательностью, и на этих участках расположен аварийный дом, здесь могут включаться рыночные механизмы", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Мень заявил, что расселение аварийного жилья должно проходить, в том числе, и с использованием рыночных механизмов. Решения, аналогичные московской программе реновации, должны использоваться в крупных города и городах-миллиониках, считает министр.

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