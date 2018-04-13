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Минстрой обнаружил проблемные дома, не попавшие в дорожные карты

13 апреля 2018 г. 222

Минстрой совместно с "Дом.РФ" провел проверку долевого строительства жилья в регионах и выявил проблемные объекты, не отображенные в дорожных картах, предоставленных региональными властями, сообщил глава ведомства Михаил Мень.

В дорожных картах, составленных регионами, содержится 836 проблемных объектов долевого строительства и планы-графики достройки. Решения пока не приняты по 62 объектам, но губернаторы должны утвердить их в течение двух месяцев.

"Мы сделали так называемую встречную проверку через механизм "Дом.рф" и выявили, к сожалению, определенное количество объектов, цифры пока плавают, которые не попали в перечень проблемных", - сообщил Мень.

Он добавил, что главы субъектов РФ в ближайшее время должны объяснить, почему эти объекты не попали в перечень, передает РИА Новости.

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