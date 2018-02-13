Минстрой поменял критерии причисления граждан к обманутым дольщикам

Приказ вступает в силу с 23 февраля 2018 года.

Минстрой России издал новый приказ, со скорректированными критериями отнесения граждан к числу обманутых дольщиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и, фактически, заменяет прежний приказ Минстроя от 12 августа 2016 г.

В новом документе, ведомство изменило срок неисполнения обязательств застройщиком, после которого его клиент может претендовать на включение в реестр пострадавших дольщиков. Если раньше этот срок составлял девять месяцев, то теперь снижен до полугода, указано в приказе Минстроя.

Кроме того, теперь для отнесения объекта строительства к числу проблемных достаточно чтобы в отношении застройщика была введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Еще одним поводом для включения объекта строительства к числу проблемных является нарушением застройщиком проектной документации.

Наличие договора страхования ответственности застройщика перестает быть препятствием для отнесения гражданина к числу пострадавших при условии, что страховая компания находится в одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, указано в тексте приказа.

Приказ также корректирует правила исключения дольщиков из числа пострадавших. Теперь основанием для смены статуса является ввод в эксплуатацию проблемного проекта.

Приказ вступает в силу с 23 февраля 2018 года. Ответственным за его исполнение назначен заместитель министра Никита Стасишин.