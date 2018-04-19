ГлавнаяЖильеМинстрой рекомендует регионам проверить резонансные стройки

Минстрой рекомендует регионам проверить резонансные стройки

19 апреля 2018 г. 427

Министерство строительства и ЖКХ РФ рекомендует властям регионов провести проверки резонансных проектов долевого строительства, на которые жаловались граждане.

Речь идет об объектах, которые были выявлены из обращений граждан и инициативных групп. Анализировались письма в адрес главы Минстроя, а также сообщения из социальных сетей, передает "Интерфакс".

На селекторном совещании с регионами замглавы ведомства Никита Стасишин отметил, что среди регионов, где следует провести проверки, - Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская, Калужская, Амурская, Новосибирская, Ивановская, Калининградская области, Санкт-Петербург.

В дорожных картах, которые в Минстрой предоставили регионы, содержится информация о 836 проблемных объектах.  Исходя из количества зарегистрированных в них ДДУ, общее число обманутых дольщиков в России может превышать 81 тысячу человек.

 

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Стасишин Никита Евгеньевич
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
19 апреля 2018 г. 274
Ввод жилья в России вырос на 20% 274
19 апреля 2018 г. 427
Минстрой рекомендует регионам проверить резонансные стройки 427
19 апреля 2018 г. 569
Госдума может разрешить использовать маткапитал при покупке дач 569
19 апреля 2018 г. 499
Отель в доме-книжке на Новом Арбате под управлением Pentahotels открое... 499
19 апреля 2018 г. 745
"Каменный цветок" в Лужниках откроют вместе с сезоном фонтанов 745
19 апреля 2018 г. 1132
Квартиры в московских новостройках стали просторнее на 6% 1132
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.