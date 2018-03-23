Минстрой: "умные" счетчики внедрят в России за 5-6 лет

Интеллектуальные системы учета коммунальных ресурсов, в том числе с онлайн-передачей данных, могут быть внедрены в России в течение шести лет, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя РФ.
Системы собираются внедрять в рамках проекта "Умный город", который был запушен для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.
Задача номер один проекта – совершенствование систем учета, что позволит получить точную картину объема потребления и качества ресурсов, а также оперативно узнавать об авариях, понять объем и причины несанкционированных трат и незаконных подключений.
Установка таких систем будет финансироваться через инвестиционные программы предприятий ЖКХ, либо через контракты жизненного цикла.
Ранее замглавы Минстроя Андрей Чибис говорил, что с внедрением автоматизированного контроля потребленных ресурсов могут появиться различные тарифные планы за услуги ЖКХ.
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