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Минстрой: "умные" счетчики внедрят в России за 5-6 лет

23 марта 2018 г. 172
Фото: © shutterstock.com

Интеллектуальные системы учета коммунальных ресурсов, в том числе с онлайн-передачей данных, могут быть внедрены в России в течение шести лет, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя РФ.

Системы собираются внедрять в рамках проекта "Умный город", который был запушен для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Задача номер один проекта – совершенствование систем учета, что позволит получить точную картину объема потребления и качества ресурсов, а также оперативно узнавать об авариях, понять объем и причины несанкционированных трат и незаконных подключений.

Установка таких систем будет финансироваться через инвестиционные программы предприятий ЖКХ, либо через контракты жизненного цикла.

Ранее замглавы Минстроя Андрей Чибис говорил, что с внедрением автоматизированного контроля потребленных ресурсов могут появиться различные тарифные планы за услуги ЖКХ.

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