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Минстрой: в 2017 году ввели 79,2 млн кв. метров жилья

28 марта 2018 г. 403
Фото: © Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Лидерами по объемам ввода стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Строительство нового жилья в России идет довольно быстрыми темпами. Как сообщает "Интерфакс", в прошлом году в нашей стране ввели в эксплуатацию 79,2 млн кв. метров жильяна министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

"79,2 кв. метров жилья ввели в прошлом году. Мы прогнозировали, напомню, не более 76 млн квадратных метров. Так что сегодня мы вплотную приблизились к показателю 80 млн", — сказал по данному поводу министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Надо заметить, что 8,3 млн кв. метров ввели в эксплуатацию по подпрограмме стимулирования жилищного строительства в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

Лидерами по объемам ввода стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. А в этом году ожидается увеличение введенного в эксплуатацию жилья.

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