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Минстрой впервые за 9 лет понизил норматив стоимости квадратного метра

18 января 2018 г. 925

Утверждены показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья и по субъектам РФ.

Минстрой России утвердил норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на первое полугодие в размере 37 848 рублей, это на 472 рубля ниже, чем во втором полугодии прошлого года, говорится на сайте Единого реестра застройщиков жилья.

Снижение норматива произошло впервые за последние 9 лет: с 2009 года он в среднем прибавлял по 4% в год.

Утверждены показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья и по субъектам РФ. Так, в Москве он составляет 91 670 рублей, в Петербурге 63 416 рублей. В первую пятерку по дороговизне вошли также Сахалинская область (59 388 рублей) и Ненецкий автономный округ (56 860 рублей). Замыкает ее Подмосковье – 54 479 рублей.

Наиболее значимое изменение норматива произошло в Москве – стоимость 1 квадратного метра выросла на 1,27 тысячи рублей.

Показатели средней рыночной стоимости квадрата жилья применяются для расчета размеров социальных выплат гражданам, которым такие выплаты предоставляются на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.

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