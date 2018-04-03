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Многокомнатные квартиры подорожали за год сильнее остальных

3 апреля 2018 г. 326
Фото: © shutterstock.com

За минувший год стоимость многокомнатных квартир комфорт-класса в Москве выросла на 11,6%, в то время как остальные форматы этого сегмента подорожали не столь значительно – всего на 2,2%, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.  

Многокомнатных квартир в продаже не так много – порядка 3% от общего объема предложения, отмечают аналитики.

Площадь самой маленькой четырехкомнатной квартиры комфорт-класса, которая продается в Москве, составляет 79 квадратных метров. Самая дешевая стоит 9 миллионов рублей (ее площадь 119 квадратных метров), самая дорогая – 46 миллионов рублей (площадь 136 квадратов).

Квартиры с количеством комнат от пяти продаются только в четырех проектах в Москве, площадь самой маленькой составляет 114 квадратных метров.

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