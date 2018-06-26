Молодым семьям хотят выдавать ипотеку под 4% и субсидии на первоначальный взнос

С такими предложениями выступили в ГД. Однако, воспользоваться ими смогут не все из-за ряда оговорок. Например, за льготы предлагают отработку на селе. Но лишь каждый четвертый житель попадает под программу по территориальному признаку.

На прошлой неделе в Госдуме предложили субсидировать первоначальный взнос (ПВ) по ипотеке молодым семьям и кредитовать их под 4%.

С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова. По ее мнению, это позволит сделать ипотеку доступнее для разных категорий молодых семей.

"Стоит рассмотреть вопрос о повышении доступности жилья для разных категорий молодых семей, где наиболее эффективным нам видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также субсидирование льготной ипотечной ставки в размере четырех процентов, с различными вариантами отработки в сельской территории или установить поселения с фиксированной численностью жителей, до 50 тысяч человек, чтобы стимулировать к развитию данные территории", - сказала Кувшинова.

Кроме этого, депутаты предлагают минимизировать ежемесячные платежи по ипотеке на первом этапе выплат, чтобы молодая семья могла развиваться. В будущем размер платежа может возрастать.

Эксперты положительно оценивают предложенные меры, так как они действительно могли бы решить жилищный вопрос для ряда молодых семей. При этом ждать кардинальных перемен на рынке не стоит, говорят они. Так как есть ограничения, которые существенно сужают потенциальный круг заемщиков.

Субсидирование первоначального взноса является более эффективной мерой, в которой рынок действительно нуждается, чем ипотека под 4% (такая ставка будет действовать скорее не на весь период по аналогии с ипотекой под 6% для семей с детьми), считает управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. Только в Москве порядка 20% заемщиков подают заявку на ипотеку без первоначального взноса, что говорит о высокой востребованности данной программы.

Зачастую именно значительный первоначальный взнос является основным барьером для получения ипотеки молодыми семьями, отмечает заместитель генерального директора Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) Николай Мясников.

Сейчас доля молодых заемщиков растет. Так, по данным ОКБ, доля молодых заемщиков до 30 лет среди всех взявших ипотеку в 2018 году составила порядка 20%, в возрасте от 30 до 39 лет – 31,4%.

Таким образом, власти планируют стимулировать весьма активную категорию покупателей, отмечают эксперты. Поэтому здесь многое будет зависеть от банков, чтобы они смогли выдавать кредит на рыночных условиях. Ведь чем ниже взнос, тем выше ставка, отмечает Мария Литинецкая.

При этом, само субсидирование первоначального взноса противоречит политике Центробанка, отмечают эксперты. Напомним, что ЦБ выступает за увеличение первоначального взноса (ПВ) до 20%, вводя повышенный коэффициент риска для кредитов с низким ПВ.

Банкиры считают предложение по субсидированию мерой, противоречащей политике регулятора. Даже кредиты с низким первоначальным взносом (до 15%) являются высокорисковыми, говорит руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит" Алексей Подвигин.

"Кредиты без первоначального взноса являются крайне рисковыми - заемщик, не вложивший ни рубля в недвижимость, фактически не несет ответственности в случае просрочки, ему ничто не мешает расстаться с квартирой", - говорит он. Плюс решение о кредите может приниматься необдуманно, без анализа со стороны клиента потенциальной долговой нагрузки и необходимости накопления первоначального взноса.

Это в свою очередь может привести к приходу на рынок заемщиков с высоким риском, говорит руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит".

Банки нередко скептически относятся к кредитованию молодежи - такие заемщики традиционно считаются менее ответственными с точки зрения платежной дисциплины и стабильности доходов, отмечают эксперты. Хотя статистика говорит об обратном.

"Наша статистика свидетельствует о том, что конкретно в сегменте ипотеки молодые заемщики являются более ответственными заемщиками. Так среди заемщиков до 30 лет, только 1,4% имеют непогашенную просрочку платежа сроком более 30 дней, тогда как в целом по портфелю этот показатель составляет 2,2%", - говорит Николай Мясников.

Однако, есть ряд ограничений, из-за которых большая часть потенциальных молодых заемщиков не сможет воспользоваться предложенными инструментами.

Например, необходимость на протяжении нескольких лет работать в селе, либо купить жилье в городе с населением до 50 тысяч человек сделают программу востребованной для узкой категории клиентов, считает управляющий партнер компании "Метриум".

В России сельское население составляет 24,6%, то есть, лишь каждый четвертый житель страны попадает под программу по территориальному признаку, поясняет эксперт. При этом количество сельских жителей в возрасте 25-29 лет составляет всего порядка 2,3 миллиона человек или 1,6% населения, в возрасте 30-34 лет – 2,8 миллиона человек или 1,9%.

"Иными словами, лишь 3,5% жителей нашей страны смогут воспользоваться программой, если одним из условий станет работа в сельской местности", - отмечает Мария Литинецкая.

Очевидно, что данное условие найдет отклик не у всех молодых заемщиков, соглашается ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

"Кроме того, программы будут ориентированы, скорее всего, на определенные профессиональные категории – учителей, врачей, социальных работников, которых традиционно не хватает в небольших городах. В таком случае влияние на ипотечный рынок вряд ли будет значительным и системным", - отмечает Екатерина Щурихина.

При столь жестких ограничениях субсидирование ипотечного взноса не сможет глобально повлиять на доступность жилья, считают эксперты. В "ДельтаКредит" прогнозируют прирост рынка на 3-5% рынка за счет субсидирования ставки.

Однакого, говорить об эффективности предлагаемых мер стоить уже после того, как будут известны все детали программы – сроки субсидирования, возможные санкции за нарушение условий предоставления субсидий, заключают эксперты.

Сейчас на льготную ипотеку под 6% могут претендовать семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

Недавно в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель Иванова Игорь Верховский попросил президента поддержать многодетных россиян, не попавших в действующую программу льготной семейной ипотеки, и снизить ипотечные ставки для них. Позднее "Дом.рф" перекредитовала ипотеку семьи Верховских, снизив ставку с 13% до 8,75%.

Президент в свою очередь пообещал внести изменения в постановление, чтобы льготы по ипотеки могли получить все многодетные семьи.

Напомним, что в своих майских указах Путин поставил перед кабинетом министров цель к 2024 году обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком. Драйвером здесь названа ипотека, ставка по которой в ближайшие шесть лет должна опустить ниже 8%.