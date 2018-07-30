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Мошенники сдавали тамбовский дом, выдавая его за ялтинский коттедж

30 июля 2018 г. 815
Фото: © shutterstock.com

В Тамбовской области задержали двух мужчин, которые выдавали свой загородный дом за коттедж в Ялте и собирали с доверчивых граждан деньги за его "аренду".

Фотографии дома мошенники размещали на популярных ресурсах, где можно арендовать недвижимости, и указывали, что дом стоит в Ялте, на берегу моря, передает РИА Новости.

С туристов, пожелавших снять дом, предприимчивые тамбовчане брали задаток – от 3 до 5 тысяч рублей. По предварительным данным, пострадавших может набрать до 100 человек – это жители разных регионов страны, с земляками мошенники связываться опасались, считая, что так их не найдут.

Полиция изъяла переписку и скриншоты интернет-объявлений, банковские карты и сотовые телефоны дельцов. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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