Москомстройинвест насчитывает 12 тысяч обманутых дольщиков в Москве

Больше половины дольщиков не становятся на учет по различным причинам.

В Москве насчитывается 11,8-12 тысяч обманутых дольщиков, заявил в интервью "Российской газете" глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Для 6,5 тысячи из них дома уже строятся, добавил он.

По состоянию на 1 января в реестр обманутых дольщиков включены 4621 человек, сообщил Тимофеев. Больше половины не становятся на учет, потому что кто-то не может предоставить необходимые документы, кто-то не видит смысла заявлять о себе, поскольку реестр носит лишь учетный характер, пояснил чиновник.