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Москомстройинвест насчитывает 12 тысяч обманутых дольщиков в Москве

11 января 2018 г. 837
Фото: © shutterstock.com

Больше половины дольщиков не становятся на учет по различным причинам.

В Москве насчитывается 11,8-12 тысяч обманутых дольщиков, заявил в интервью "Российской газете" глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Для 6,5 тысячи из них дома уже строятся, добавил он.

По состоянию на 1 января в реестр обманутых дольщиков включены 4621 человек, сообщил Тимофеев. Больше половины не становятся на учет, потому что кто-то не может предоставить необходимые документы, кто-то не видит смысла заявлять о себе, поскольку реестр носит лишь учетный характер, пояснил чиновник.

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