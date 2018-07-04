ГлавнаяЖильеМоскомстройинвест: после 1 июля роста цен на жилье не ожидается

Москомстройинвест: после 1 июля роста цен на жилье не ожидается

4 июля 2018 г. 451
Фото: © shutterstock

Есть большой задел квадратных метров, оформленных застройщиками по старым правилам. По этим правилам они будут работать, и у них есть возможность не увеличивать цены.

Задел недвижимости, созданный застройщиками по старым правилам, позволит им не повышать цены на жилье до второго полугодия 2019 года. Во всяком случае, пока на рынок не выйдут проекты по счетам эксроу.

Об этом сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его словам, сейчас столичные девелоперы создали задел на шесть миллионов квадратных метров жилья, такие объемы позволять сдерживать цены.

"В Москве есть большой задел квадратных метров, оформленных застройщиками по старым правилам. По этим правилам они будут работать, и у них есть возможность не увеличивать цены. Поэтому нам кажется, что в ближайшее время цена может расти только из-за экономических показателей или каких-то других издержек. Например, роста цен на строительные материалы", — резюмировал Константин Тимофеев.

Глава Москомстройинвеста ответил, что, по крайней мере, роста цен не будет в 2018 году-первое полугодие 2019 года. Те объекты, которые выйдут на рынок по новым правилам, по счетам эксроу, они будут появляться только во втором полугодии 2019 года. Только тогда возможны ценовые изменения.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Тимофеев Константин Петрович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
4 июля 2018 г. 171
Расселение аварийного жилья: первый этап завершен на 98,6% 171
4 июля 2018 г. 256
Москомстройинвест: число застройщиков удвоится, контроль усилится 256
4 июля 2018 г. 451
Москомстройинвест: после 1 июля роста цен на жилье не ожидается 451
4 июля 2018 г. 416
В “Москва-сити” построят стоэтажный дом 416
4 июля 2018 г. 428
Здесь в почете ДДУ: ТОП-5 районов Москвы 428
4 июля 2018 г. 1002
Владимир Путин утвердил поправки в 214-ФЗ 1002
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.