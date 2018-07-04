Москомстройинвест: после 1 июля роста цен на жилье не ожидается

Есть большой задел квадратных метров, оформленных застройщиками по старым правилам. По этим правилам они будут работать, и у них есть возможность не увеличивать цены.

Задел недвижимости, созданный застройщиками по старым правилам, позволит им не повышать цены на жилье до второго полугодия 2019 года. Во всяком случае, пока на рынок не выйдут проекты по счетам эксроу.

Об этом сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его словам, сейчас столичные девелоперы создали задел на шесть миллионов квадратных метров жилья, такие объемы позволять сдерживать цены.

"В Москве есть большой задел квадратных метров, оформленных застройщиками по старым правилам. По этим правилам они будут работать, и у них есть возможность не увеличивать цены. Поэтому нам кажется, что в ближайшее время цена может расти только из-за экономических показателей или каких-то других издержек. Например, роста цен на строительные материалы", — резюмировал Константин Тимофеев.

Глава Москомстройинвеста ответил, что, по крайней мере, роста цен не будет в 2018 году-первое полугодие 2019 года. Те объекты, которые выйдут на рынок по новым правилам, по счетам эксроу, они будут появляться только во втором полугодии 2019 года. Только тогда возможны ценовые изменения.