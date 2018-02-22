Москомстройинвест предлагает отложить одну поправку в 214-ФЗ

Москомстройинвест считает, что поправку "одно разрешение на строительство на один объект" в закон о долевом строительстве (214-ФЗ) следует отложить.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, поправка может привести к двукратному увеличению числа строящихся объектов и, соответственно, застройщиков.

Увеличение числа застройщиков, работающих по ДДУ, в свою очередь, повлечет необходимость расширения штата контролирующих органов.

"В этом году мы планово проверим деятельность 90 застройщиков по привлечению средств населения. Получается, что в будущем это число составит уже порядка 200. Дополнительно к согласованным прокуратурой плановым проверкам мы проводим около 150 внеплановых. Соответственно, их будет около 300", - приводит слова Тимофеева портал столичного стройкомплекса.

Тимофеев отметил, что сохранить качество проверок при существующем штате сотрудников Москомстройинвеста будет невозможно. Увеличение же штата повлечет дополнительные нагрузки на городской бюджет.

"Мы считаем, что правильнее выдавать несколько разрешений одной компании", - добавил Тимофеев.

Новые требования к застройщикам, работающим с привлечением средств граждан, вступят в силу с 1 июля 2018 года.