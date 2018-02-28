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Московская область: 10 объектов получили заключения о соответствии

28 февраля 2018 г. 289

С начала 2018 года в Подмосковье было выдано 62 заключения о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью 497,7 тыс. кв. метров.

Сейчас на российском рынке новостроек ужесточается контроль за строительством. Главное — это соответствие объекта все нормам безопасности.

И вот, как сообщает РИА "Новости", за последнюю неделю в Московской области Главным управлением государственного строительного надзора выдано 15 заключений о соответствии (ЗОС) построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью 142800 квадратных метров.

"Из общего количества выданных заключений о соответствии за прошлую неделю: десять жилых объектов, общей площадью 128 тыс. кв. метров, пять нежилых объектов, общей площадью 14,8 тыс. кв. метров (один социальный, три линейных и один промышленный объект)", — отметил начальник Главгосстройнадзора области Руслан Тагиев.

Необходимо напомнить, что с начала 2018 года в Подмосковье было выдано 62 заключения о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью 497,7 тыс. кв. метров.

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