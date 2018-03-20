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Московская семья будет копить на новую квартиру 9 лет и 6 месяцев

20 марта 2018 г. 1771
Фото: © shutterstock.com

Московская семья со средним доходом будет копить на квартиру в новостройке 9 лет и 6 месяцев, подсчитали эксперты компании "Метриум".

Аналитики соотнесли чистый доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки. Для подсчета применили официальные показатели Мосгорстата среднедушевого ежемесячного дохода в столице и прожиточный минимум трудоспособного жителя.

За 2017 год московская семья со средним доходом заработала порядка 905 тысяч рублей (примерно 56 тысяч рублей в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума – порядка 18 тысяч рублей  в месяц на члена семьи.

Средняя стоимость квартиры комфорт-класса площадью 58 квадратных метров в четвертом квартале минувшего года, по данным компании, составила 8,77 миллиона рублей. Метраж жилья сопоставим со стандартной двухкомнатной квартирой.

Эксперты отмечают, что доступность жилья по сравнению с четвертым кварталом 2016 года снизилась – тогда средняя семья могла накопить средства на покупку квартиры 9 лет и 2 месяца: при аналогичном среднегодовом доходе стоимость квартиры была ниже – 8,36 миллиона рублей.

Однако по сравнению с докризисным периодом квартира в новостройке стала все же доступней: в 2014 году московской семье пришлось бы копить на новое жилье 10 лет и 7 месяцев.

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