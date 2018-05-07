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Московская вторичка перестала дешеветь

7 мая 2018 г. 545

Впервые за последние три года цены на вторичное жилье перестали падать и даже продемонстрировали небольшой рост. Эксперты предсказывают активизацию спроса, но говорить о полноценном восстановлении ценников пока рано.

Вторичный рынок московского жилья, похоже, дошел до дна, допускают в  департаменте консалтинга и аналитики "Азбука Жилья". Впервые за последние три года эксперты риелторской компании  зафиксировали положительную динамику ценников на вторичное жилье. 

По итогам первого квартала, средняя стоимость квадратного метра, проданного с рук, составляла 283,5 тыс. рублей против 282,8 тыс. рублей в IV квартале 2017 г. Для сравнения, в 2016 году, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке была почти на 10% выше - 304,3 тыс. рублей.

"В отличие от первичного жилого рынка, который стабилизировался в конце 2016 года, кризисные явления на вторичном рынке продолжались дольше. Снижение стоимости квартир привело к снижению объема предложения на вторичном рынке. Однако последние несколько месяцев динамика стоимости перестала быть отрицательной", - констатирует генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.

По оценкам экспертов компании, за последний год средняя стоимость квадратного метра жилья эконом-класса выросла на 0,3% до 164,5 тыс. рублей.  Цена квадратного метра комфорт-класса поднялась на 0,9% до 250,1 тысячи рублей.

По-прежнему в красной зоне бизнес-класс. Именно в этом сегменте сосредоточено максимальное количество переоцененных квартир, объясняют эксперты. В итоге, за год удельная стоимость такого жилья упала на 1,1% до 386,1 тыс. рублей за "квадрат".

Представители других игроков рынка настроены более сдержанно, и считают, что говорить о начале роста цен на вторичное жилье пока не стоит. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке изменилась незначительно, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

"Если рассматривать вторичный рынок в целом, то наблюдалось небольшое снижение средней цены квадратного метра, но в пределах погрешности. При этом средний чек покупки снизился почти на 5% – реализуются квартиры с более "рыночным" ценником", - уточняет топ-менеджер.

"В целом ситуация на рынке осталась прежней. Изменения происходили в рамках индивидуальных особенностей отдельно взятых объектов, в основном в сторону снижения – продавцы соглашались на дисконт в пределах 5%", - соглашается директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

По ее словам, стартовые цены на квартиры, относящиеся к массовым сегментам рынка, почти не изменились. Ценники начинают корректироваться непосредственно в момент продажи – дисконт может составить 5-10%.  Стартовая цена на однокомнатные лоты составляет 4,9 млн рублей, стоимость двушек начинается от 6,5 млн рублей. Изменения в данных сегментах могли быть связаны и с выставленными в продажу реновационными квартирами, ценообразование которых не попадает под общие нормы.

В бизнес-классе стартовая стоимость однокомнатных лотов составляет 15 млн рублей, двухкомнатных – 20 млн рублей. На этот сегмент рынка сильно влияют валютные колебания, в связи с которыми меняются и цены, отмечает она.

Сейчас значительная часть предложения на вторичном рынке не реализуется из-за завышенных ожиданий по стоимости, считают эксперты. Однако собственники вынуждены следовать за рынком и предлагать дисконты по своим предложениям. Благодаря этому, спрос на вторичное жилье будет расти, но это не приведет к быстрому восстановлению цен.

 

Отметим, ранее активизацию спроса на вторичном рынке недвижимости прогнозировали и эксперты "Инком-Недвижимость". Способствовать этому будет целое сочетание факторов, среди которых снизившаяся до рекордного уровня инфляция и повышение доступности ипотеки, пояснял директор департамента вторичного рынка Сергей Шлома. По его мнению, участники рынка "морально готовы" к тому, чтобы брать ипотеку именно сегодня, а не в очередной раз отложить решение квартирного вопроса.

Более того, рост числа сделок по вторичке уже фиксирует статистика. В марте  количество зарегистрированных в Москве прав на основании договоров купли-продажи и мены жилья выросло на 13% в месячном сопоставлении до 11 654 штук.

"Сейчас мы наблюдаем некоторый "отскок". Низкие ставки по ипотечным кредитам мотивируют людей, как и несколько лет назад, рассматривать покупку недвижимости на вторичном рынке в качестве выгодной инвестиционной сделки. Также стоит отметить рост за счет отложенного спроса – особенно это касается покупателей "семейных" квартир", - поясняет топ-менеджер.

Сложившаяся ситуация вполне может стать трендом 2018 года и привести к еще большему росту количества сделок на вторичном рынке по итогам года, допускает она.

Говорить о возможном росте цен пока рано – нужно дождаться внесения изменений в ФЗ-214, считает Юлия Дымова из Est-a-Tet.

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