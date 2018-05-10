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Московские промзоны будут застраивать еще 15 лет

10 мая 2018 г. 206
Фото: © shutterstock.com

Объем перспективного жилищного строительства в рамках реорганизации промзон в Москве составляет порядка 21,8 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении компании "БЕСТ-Новострой".

Реновация промзон, по оценкам аналитиков компании, продлится еще минимум 10-15 лет. 70% объема перспективного строительства будет сконцентрировано в четырех административных округах: ЮВАО, ВАО, ЮАО и САО. На территориях этих районов предполагается строительства 15,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Именно в этих округах расположены крупные промышленные территории с высоким потенциалом развития.

Так, в ЮВАО продолжится освоение промзоны "Грайвороново". В ВАО будут реорганизовывать промзоны "Руднево" и "Калошино", в ЮАО – южный и восточный участки ЗИЛ и промзону "Варшавское шоссе". В САО новые кварталы появятся на месте промзон "Коровино" и "Братцево".  

В частности, в промзоне ЗИЛ планируется строительство еще 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в "Грайвороново" будет реализовано три крупных проекта общей площадью около 2 миллионов квадратов, в промзоне "Калошино" предполагается строительство нескольких ЖК общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.

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