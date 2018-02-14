Московские застройщики задерживают сдачу почти половины новостроек

За прошлый год вовремя была сдана только половина заявленных девелоперами проектов. Эксперты связывают это с неравномерным распределением спроса и финансовыми трудностями девелоперов.

Московские застройщики в прошлом году сдали только 55% заявленных к вводу новостроек, говорится в исследовании "Метриум Групп".

За весь 2017 год девелоперы ввели в эксплуатацию 62 жилых и апартаментных комплекса, это на 44% меньше заявленного объема. Изначально в планы застройщиков входила сдача 111 проектов.

При этом объем ввод введенного в эксплуатацию жилья в прошлом году вырос на 2,4% до 3,42 млн. кв. м. Однако, по данным столичного департамента градостроительной политики, в январе в Москве был отмечено сокращение ввода жилья на 41% до 32,4 кв. м. по сравнению с прошлым январем.

"Январь всегда отличался малым объем ввода, причем этот феномен присущ всему рынку жилищного строительства страны. Если говорить касательно Москвы, то январский объем практически всегда колеблется в районе 1,5-2% от годового объема", - говорит генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. В целом, по его мнению, январь опосредованно говорит о проблемах рынка.

Однако такая статистика учитывает все объекты, независимо от того, вовремя произошел их ввод или нет, отмечает управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая

"Иными словами, проблема не в объемах ввода, а в его своевременности: только половина новостроек получают разрешение на ввод в соответствии с теми сроками, о которых застройщики договариваются с покупателями. В 2017 году вовремя сдали только 55% корпусов (или целых комплексов), что немногим больше, чем в 2016 году (54%)", - поясняет Мария Литинецкая.

Аналитики отмечают, что 49 проектов не успели получить разрешения на ввод в эксплуатацию в установленные сроки. При этом, четверть проектов должна была сдаться еще в 2016 году, а какие-то проекты еще раньше.

Кроме этого, в пяти проектах, которые должны были сдать в минувшем году, продажи были временно остановлены. Речь идет о проблемных объектах - это ЖК "Царицыно", "Спортивный квартал", "Ново-Никольское", "Легенда" и "Марьино Град". Сейчас решаются вопросы с финансированием и возобновлением строительства этих объектов. Уже известно, что достраивать "Спортивный квартал" и "Марьино град" будет Capital Group. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город сам займется достройкой нескольких проблемных жилых объектов, в том числе, ЖК "Царицыно".

По подсчетам экспертов, период просрочки по некоторым комплексам составляет больше года. Самые большие задержки по сдачи проектов в элитном сегменте - 25%. Из восьми заявленных вышли только два проекта. При этом у элитных апартаментах комплексов оказался лучший показатель по сдаче – шесть из семи. В массовом сегменте картина прямо противоположная – доля сданных в эксплуатацию жилых объектов составила 81%, апартаментов – 37,5%.

В Новой Москве разрешение на ввод в эксплуатацию получили 10 из 19 проектов. В премиум-сегменте со сроки сдачи дела обстоят лучше . Среди проектов с квартирами сдались 7 из 10, с апартаментами – 5 из 8. В бизнес-классе задержки существенные - в прошлом году было введено 54,5% заявленных проектов с квартирами и 37,5% с апартаментами.

Перенос сдачи проектов эксперты главным образом связывают с неравномерным распределением спроса, и вследствие этого с финансовыми трудностями девелоперов - в каких-то проектах объемы сделок исчисляются сотнями и тысячами, а где-то счет идет на единицы.

Кроме этого, много зависит от модели финансирования, отмечаю они. "Если строительство кредитует банк, то застройщик, скорее всего, не будет переносить сроки даже при вялых продажах. Однако когда поступления идут от дольщиков и это единственный источник денежных средств для стройки, то сроки ввода часто сдвигаются", - констатирует управляющий партнер "Метриум Групп".

Невысокая доля сданного вовремя жилья способствует росту недоверия покупателя к первичному рынку. Однако, как отмечают аналитики, не всегда срыв сроков происходит по вине застройщика – иногда он связан с техническими особенностями проекта и технологическим присоединением жилого комплекса к сетям. По данным Единого реестра застройщиков, в среднем по России ввод переносят на 3 месяца, что не является критичным.

Если речь идет о нескольких месяцах задержки, то это вряд ли нужно расценивать как серьезную проблему. Но если просрочка составляет полгода и более, то это серьезный повод задуматься о целесообразности покупки недвижимости в таком проекте, отмечает Мария Литинецкая.

По мнению эксперта, со временем проблему просрочки смогут решить экскроу-счета и переход к проектному финансированию. Также на своевременной сдаче жилья положительно скажется рост спроса, который поддерживают низкие ставки по ипотеке, полагает она.