Московский ураган повредил участок Пугачевой и Галкина

Ураган, который обрушился на Москву и область в минувшие выходные, нанес вред участку Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Юморист в своем Instagram опубликовал фотографии дерева, которое обрушилось на забор, не выдержав порывов сильного ветра. К счастью, никто не пострадал, в том числе, и имущество соседей.

Липе, которая упала, было около 200 лет, рассказал Галкин. Рухнувшее дерево смяло кованую ограду и "через дорогу прилегло на соседский забор".

"Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш", - поделился Галкин. Он добавил, что последствия происшествия быстро убрали, и помощники по хозяйству смогли даже восстановить ковку.

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