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Московский ураган повредил участок Пугачевой и Галкина

24 апреля 2018 г. 1274
Фото: © Global Look Press

Ураган, который обрушился на Москву и область в минувшие выходные, нанес вред участку Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Юморист в своем Instagram опубликовал фотографии дерева, которое обрушилось на забор, не выдержав порывов сильного ветра. К счастью, никто не пострадал, в том числе, и имущество соседей.

Липе, которая упала, было около 200 лет, рассказал Галкин.  Рухнувшее дерево смяло кованую ограду и "через дорогу прилегло на соседский забор".

"Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш", - поделился Галкин. Он добавил, что последствия происшествия быстро убрали, и помощники по хозяйству смогли даже восстановить ковку.

Замок звездной пары в деревне Грязь стал настоящей достопримечательностью – народная тропа к нему не зарастает. Сами же артисты принимают активное участие в жизни деревни и делают все, чтобы облагородить место, даже строят пляж, пишет "СтарХит".  

Местная жительница рассказала изданию, что Алла Пугачева посещает сельские собрания, на одном из которых и сообщила о планируемом благоустройстве территории пруда.  "Вся надежда на нашу Аллу", - поделилась женщина.

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