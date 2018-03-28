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Москва: более половины предложения относится к бизнес-классу

28 марта 2018 г. 225

Местоположение новых проектов остается традиционным – более половины предложения (56%) расположено за границей Третьего транспортного кольца (ТТК).

Как сообщают эксперты компании Est-a-Tet, февраль нынешнего года ознаменовался не только высоким уровнем продаж, но и выходом сразу нескольких новых проектов. Так, на первичный рынок в границах Старой Москвы в последний месяц зимы поступило 14 корпусов.

Лидирующие позиции занимает жилье бизнес-класса – у него 53% от общего объема предложения. Доля апартаментов, в рамках вышедшего в реализацию в феврале предложения, составляет 49%.

"Местоположение новых проектов остается традиционным – более половины предложения (56%) расположено за границей Третьего транспортного кольца (ТТК), - отмечает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев. – Новичков в отрасли в феврале не появилось, все проекты, вышедшие на рынок в феврале, реализуются известными на рынке девелоперам - Capital Group, ГК Главстрой, ГК "Пионер" и "Stone Hedge".

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