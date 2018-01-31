Москва будет продавать дополнительные квадраты участникам реновации со скидкой

Столичные власти объявили о готовности предоставлять скидку в 10% участникам реновации, желающим получить по программе квартиры увеличенной площади. Сопоставимые дисконты своим покупателям предоставляют и коммерческие девелоперы.

Утвержден порядок приобретения жилья большей площади в рамках программы реновации, сообщил на президиуме правительства Москвы Сергей Собянин.

По словам заместителя мэра по строительству и градостроительной политике Марата Хуснуллина, участвующие в программе граждане при необходимости смогут приобрести квартиру большей площади со скидкой.

"При приобретении жилого помещения за доплату участнику программы предоставляется скидка в размере 10% от уплачиваемой им суммы денежных средств", - уточнил он.

Приобрести за доплату можно будет жилое помещение общей площадью не более 100 квадратных метров, подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Один из возможных вариантов - когда участник программы переезжает по договору мены с Фондом реновации в квартиру большей площади и на излишки получает 10%-ную скидку. Переехать можно в дом, в котором житель может получить равнозначное жилье, либо - в дом, в котором имеется резерв после распределения всех равнозначных квартир и который расположен в одном районе с переселяемым домом.

Другой вариант предполагает в течение двух лет после переезда в равнозначную квартиру получение скидки в размере 10% на покупку второй квартиры, находящейся в собственности Москвы или Фонда реновации.

Например, вы переехали в квартиру сопоставимой площадью, что была в сносимом доме, а затем в течение двух лет решили увеличить свою площадь. В данном случае вы также можете рассчитывать на скидку в 10% при переезде в квартиру, которая находится в собственности города или фонда реновации.

Заместитель мэра пояснил, что для расчета доплаты в данном случае необходимо найти разницу между площадью квартиры, приобретаемой за доплату, и средней площадью равнозначной квартиры в доме, который предназначен для переселения.

Эту величину нужно умножить на цену одного квадратного метра и вычесть скидку. Ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что излишки жилья в домах, построенных в рамках программы реновации, будут продаваться по рыночным ценам.

Мера вполне ожидаемая и логичная, похожие скидки использовались и в рамках других программ расселения, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики компании "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков.

Многие жители выберут предложенные варианты – зачем тратить большую сумму, если возможно увеличить площадь квартиры за меньшую сумму, отмечает эксперт.

Предложенные столичными властями скидки не сыграют существенной роли на спросе на недорогие квартиры в новостройках - размер скидки не такой большой, чтобы рынок просел. Многие застройщики также предлагают сопоставимые скидки, поясняет Ярослав Дарусенков..

Уменьшит спрос на новое недорогое жилье сама программа реновации, учитывая ее масштабы и то, что жители хрущевок являются потенциальными покупателями такого жилья.

"До программы реновации большинство жителей хрущевок хотели бы улучшить жилищные условия и искали бы какие-то пути на первичном рынке. При продаже квартиры в хрущевке можно было бы купить, например, квартиру в новостройке. На "вторичке" сложнее – так как в более качественных домах цены выше, пришлось бы копить", - поясняет Дарусенков.

Соответственно, весь этот спрос убирается с рынка. Поэтому, предложенные скидки, скорее всего, закрепят эту тенденцию.

Возможность увеличения жилплощади для участников реновации – это большой плюс, а рассрочка платежа сделает эту возможность еще доступнее, считает директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов.

При этом, на застройщиках и на спросе жилья сегмента "стандарт" и "комфорт" это в целом не отразится, так как продажа квартир в новостройках предполагает скидки, размером до 20%, соглашается эксперт.

"Таким образом, коммерческие проекты, которые будут находиться в тех же локациях, что и реновационное жилье, всегда могут конкурировать с госпроектами ценой", - заключает он.

Программа реновации предполагает снос устаревших пятиэтажек и переселение жителей в новые дома в том же районе. Программа была принята летом прошлого года и рассчитана на 15 лет. За это время планируется расселить свыше 5 тыс. домов, в которых проживают около 1 млн. человек.