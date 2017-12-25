ГлавнаяЖильеМосква-Махачкала: где в России самые дешевые и самые дорогие новостройки

Москва-Махачкала: где в России самые дешевые и самые дорогие новостройки

25 декабря 2017 г. 1007
Фото: © shutterstock.com

Эксперты портала "Мир квартир" проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 69 городах России. Из исследования исключили элитный сегмент.

Квадратный метр новостроек в целом по стране стал дешевле в 2017 году на 1,5%, средняя стоимость квартиры снизилась на 2,5%.

Самые дорогие новостройки по традиции в Москве – средняя цена квадрата по итогам года там составила 199 775 рублей. Второе место у Санкт-Петербурга – здесь квадратный метр новостроек стоит почти в два раза дешевле: 105 363 рубля. Третье место у Сочи – 89 252 рубля за квадратный метр, далее идут Владивосток (87 382рубля) и  Подмосковье (83 220 рублей).

Главные города Крыма – Симферополь и Севастополь – на шестом и восьмом местах рейтинга: 75 741 рубль и 66 282 рубля за квадратный метр соответственно.

Самое дешевое жилье строится в Махачкале, там квадратный метр на первичном рынке стоит 25 862 рубля.  В Москве этих денег хватит лишь на 13 квадратных сантиметров жилья. Чуть дороже квадратный метр в Саратове (29 964 рубля), Магнитогорске (30 794 рубля) и Владикавказе (30 964 рубля).

Что касается средней стоимости предложения, здесь, опять же, первенство у Москвы – средняя цена квартиры в новостройках в столице составляет 10,4 миллиона рублей. В Петербурге новостройка в среднем обойдется в 6,6 миллиона, в Сочи – в 5,9 миллиона рублей. Четвертое место у Симферополя (5,01 миллиона рублей), пятое – у Подмосковья (4,3 миллиона рублей).

Самая низкая цена квартиры  также в Махачкале – 1,4 миллиона рублей. В Магнитогорске квартира в новостройке в среднем обойдется в 1,52 миллиона, в Саратове – в 1,6 миллиона рублей, в Волжском – в 1,72 миллиона, в Нижнем Тагиле – в 1,7 миллиона рублей.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
25 декабря 2017 г. 1007
Москва-Махачкала: где в России самые дешевые и самые дорогие новострой... 1007
25 декабря 2017 г. 886
Набиуллина: Центробанк не видит рисков возникновения ипотечного пузыря 886
25 декабря 2017 г. 1057
Евроформат: эксперты выяснили, что предпочитают покупатели новостроек 1057
25 декабря 2017 г. 4587
Собственники снимают с продажи вторичное жилье 4587
25 декабря 2017 г. 593
За 7 лет архитектурная подсветка появилась на 2,5 тыс. московских здан... 593
25 декабря 2017 г. 1018
Объем коммерческих помещений в кварталах реновации вырастет в 4 раза 1018
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Как обустроить маленькую ванную?
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Как обустроить маленькую ванную?
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как обустроить маленькую ванную?
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Как обустроить маленькую ванную?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Как обустроить маленькую ванную?
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.