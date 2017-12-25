Москва-Махачкала: где в России самые дешевые и самые дорогие новостройки

Эксперты портала "Мир квартир" проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 69 городах России. Из исследования исключили элитный сегмент.

Квадратный метр новостроек в целом по стране стал дешевле в 2017 году на 1,5%, средняя стоимость квартиры снизилась на 2,5%.

Самые дорогие новостройки по традиции в Москве – средняя цена квадрата по итогам года там составила 199 775 рублей. Второе место у Санкт-Петербурга – здесь квадратный метр новостроек стоит почти в два раза дешевле: 105 363 рубля. Третье место у Сочи – 89 252 рубля за квадратный метр, далее идут Владивосток (87 382рубля) и Подмосковье (83 220 рублей).

Главные города Крыма – Симферополь и Севастополь – на шестом и восьмом местах рейтинга: 75 741 рубль и 66 282 рубля за квадратный метр соответственно.

Самое дешевое жилье строится в Махачкале, там квадратный метр на первичном рынке стоит 25 862 рубля. В Москве этих денег хватит лишь на 13 квадратных сантиметров жилья. Чуть дороже квадратный метр в Саратове (29 964 рубля), Магнитогорске (30 794 рубля) и Владикавказе (30 964 рубля).

Что касается средней стоимости предложения, здесь, опять же, первенство у Москвы – средняя цена квартиры в новостройках в столице составляет 10,4 миллиона рублей. В Петербурге новостройка в среднем обойдется в 6,6 миллиона, в Сочи – в 5,9 миллиона рублей. Четвертое место у Симферополя (5,01 миллиона рублей), пятое – у Подмосковья (4,3 миллиона рублей).

Самая низкая цена квартиры также в Махачкале – 1,4 миллиона рублей. В Магнитогорске квартира в новостройке в среднем обойдется в 1,52 миллиона, в Саратове – в 1,6 миллиона рублей, в Волжском – в 1,72 миллиона, в Нижнем Тагиле – в 1,7 миллиона рублей.