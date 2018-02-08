Москва начинает самостоятельно решать проблемы обманутых дольщиков

Столичные власти сами займутся достройкой трех проблемных объектов - ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк". По официальным данным в столице насчитывается 12 тыс. обманутых дольщиков.

Московские власти планируют самостоятельно достроить для обманутых дольщиков ряд незавершенных объектов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В среду мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что город сам будет достраивать три проблемных проекта - ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк". Такую возможность предусматривают недавние поправки в законодательство о долевом строительстве и банкротстве.

"Договорились с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. Фактически город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке. Пострадавшие граждане свои квартиры получат", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Кроме этого, Собянин представил план городских властей по решению проблем обманутых дольщиков.

По словам мэра, сейчас в Москве более 30 проблемных объекта. Все они поделены на четыре группы, к каждой из которой будет применен свой подход. Так, по восьми объектам принято решение по восстановлению прав пострадавших. Еще для 14 объектов городские власти нашли новых застройщиков: на семи уже возобновилось строительство, по оставшимся определены сроки его возобновления. Всего, начиная с 2011 года, город помог получить квартиры более 11 тысячам обманутых дольщиков.

"Мэр такое решение принял, мы долго к нему готовились. Мы проанализировали всех дольщиков, проанализировали те проекты, которые требуют больших капитальных вложений, где мы не увидели перспективы достройки с инвестором, во всяком случае в ближайшие годы. Мы приняли решение, что будем достраивать сами. У нас есть опыт такой работы", - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Примером, по его словам, является достройка проекта "Южное Тушино", по которому удалось помочь 1,7 тыс. дольщикам.

Глава строительного комплекса Москвы отметил, что у города для решения такой ответственной задачи есть компетентная команда. При этом, называть объемы необходимых вложений он не стал. Для этого по каждому объекту должна быть проведен детальная проработка, сказал он, добавив, что необходимые средства у города на достройку есть.

По оценке председателя совета директоров "РК Строй" Артема Кузнецова, стоимость завершения строительства проблемного ЖК "Царицыно" может составлять порядка 10 млрд рублей.

Предприниматель назвал решение мэра достраивать объект за счет город правильным. "Считаю, что это абсолютно правильное решение. С таким сложным объектом без участия города каком-либо инвестору было бы крайне сложно", - заключил он.

Ранее глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, сообщил, что в столице насчитывается около 12 тыс. обманутых дольщиков.

Минстрой расширил круг лиц, которые могут претендовать на статус обманутого дольщика и, как следствие, на поддержку государства. В скором времени получить статус обманутого дольщика смогут покупатели, пострадавшие от двойных продаж. Это в свою очередь может привести к увеличению числа обманутых дольщиков.

Сейчас число "официально обманутых" дольщиков в стране приближается к 40 тыс. человек, неофициальные данные почти в 3,5 раза выше.