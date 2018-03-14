Москва не будет использовать модульное строительство при реновации

При возведении домов будут использоваться новые технологии, в том числе, создание умных микрорайонов.
Московские власти не будут использовать модульное строительство домов в рамках реновации, сообщил в среду заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"В рамках реновации, я считаю, что это для Москвы не применимо. Мы это использовать не будем. Есть более новый тип домов, не просто уже современные дома, но и умные микрорайоны будут проектироваться со своей городской средой, системой безопасности, вот это мы безусловно будем делать", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что известный голландский архитектор Эрик ван Эгераат предложил столичному правительству проекты модульного строительства домов в рамках программы реновации.
Марат Хуснуллин подтвердил высокую заинтересованность зарубежных инвесторов к проекту реновации Москвы. Целый ряд звёздных архитекторов выразили своё желание участвовать в проекте, и тот опыт, который они представили, может быть полезен городу, уточнил он.
В дальнейшем городов планирует вести работы с привлечением мировых архитекторов - фронт работы у нас на 15 лет вперёд, подчеркнул глава московского Стройкомплекса.
Читайте также:
- Дополнительные площади по реновации будут продавать с 10-процентной ск...
- Законопроект о реновации жилья в России почти готов
- Первые жильцы хрущевок переедут в новые дома уже весной
- У участников реновации появилась возможность сэкономить на налогах
- На юго-западе Москвы начали строить дом по программе реновации