Москва не будет использовать модульное строительство при реновации

При возведении домов будут использоваться новые технологии, в том числе, создание умных микрорайонов.

Московские власти не будут использовать модульное строительство домов в рамках реновации, сообщил в среду заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В рамках реновации, я считаю, что это для Москвы не применимо. Мы это использовать не будем. Есть более новый тип домов, не просто уже современные дома, но и умные микрорайоны будут проектироваться со своей городской средой, системой безопасности, вот это мы безусловно будем делать", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что известный голландский архитектор Эрик ван Эгераат предложил столичному правительству проекты модульного строительства домов в рамках программы реновации.

Марат Хуснуллин подтвердил высокую заинтересованность зарубежных инвесторов к проекту реновации Москвы. Целый ряд звёздных архитекторов выразили своё желание участвовать в проекте, и тот опыт, который они представили, может быть полезен городу, уточнил он.

В дальнейшем городов планирует вести работы с привлечением мировых архитекторов - фронт работы у нас на 15 лет вперёд, подчеркнул глава московского Стройкомплекса.