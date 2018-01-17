Москва установила рекорд по количеству сделок с новостройками

В 2017 году в Москве было заключено 54,2 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ). А вот по итогам 2016 года таких сделок зафиксировали всего лишь 35,6 тыс. договоров.

Несмотря на разговоры некоторых экспертов, отечественный рынок недвижимости не только держится на плаву в непростые времена, но в некоторых городах планомерно развивается. Самый яркий пример в этом плане — Москва. Именно в российской столице по итогам 2017 года был установлен рекорд по числу сделок с новостройками.

Если говорить более конкретно, то в 2017 году в Москве было заключено 54,2 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ). А вот по итогам 2016 года таких сделок зафиксировали всего лишь 35,6 тыс. договоров. Иными словами, число ДДУ в столице возросло более чем в полтора раза.

Радует и ипотека, которая также продемонстрировала рекордные объемы жилищного кредитования. Например, в 2016 году Росреестр зарегистрировал 43,8 тыс. сделок с привлечением заемных средств. А вот в 2017 году таких сделок стало 54,4 тыс. или на 23% больше.

Необходимо напомнить, что растущую доступность ипотеки обеспечила политика Центрального Банка Российской Федерации по снижению ключевой ставки. В течение 2017 года ипотечная ставка уменьшалась шесть раз и достигла уровня 7,75% годовых. А в дальнейшем может дойти и до 6%.

