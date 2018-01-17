ГлавнаяЖильеМосква установила рекорд по количеству сделок с новостройками

Москва установила рекорд по количеству сделок с новостройками

17 января 2018 г. 584
Фото: © Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

В 2017 году в Москве было заключено 54,2 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ). А вот по итогам 2016 года таких сделок зафиксировали всего лишь 35,6 тыс. договоров. 

Несмотря на разговоры некоторых экспертов, отечественный рынок недвижимости не только держится на плаву в непростые времена, но в некоторых городах планомерно развивается. Самый яркий пример в этом плане — Москва. Именно в российской столице по итогам 2017 года был установлен рекорд по числу сделок с новостройками.

Если говорить более конкретно, то в 2017 году в Москве было заключено 54,2 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ). А вот по итогам 2016 года таких сделок зафиксировали всего лишь 35,6 тыс. договоров. Иными словами, число ДДУ в столице возросло более чем в полтора раза.

Радует и ипотека, которая также продемонстрировала рекордные объемы жилищного кредитования. Например, в 2016 году Росреестр зарегистрировал 43,8 тыс. сделок с привлечением заемных средств. А вот в 2017 году таких сделок стало 54,4 тыс. или на 23% больше.

Необходимо напомнить, что растущую доступность ипотеки обеспечила политика Центрального Банка Российской Федерации по снижению ключевой ставки. В течение 2017 года ипотечная ставка уменьшалась шесть раз и достигла уровня 7,75% годовых. А в дальнейшем может дойти и до 6%.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
17 января 2018 г. 584
Москва установила рекорд по количеству сделок с новостройками 584
17 января 2018 г. 2099
Стас Пьеха ради сына взял дом в ипотеку 2099
17 января 2018 г. 779
Группа ЛСР начнет в Екатеринбурге большую стройку 779
17 января 2018 г. 611
"Бизнес-Клуб Риелторов" обсудит важные вопросы 611
17 января 2018 г. 666
В феврале в Москве состоится Финансовый форум по недвижимости 666
17 января 2018 г. 718
Новостройки премиум-класса подорожали на 12% 718
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.