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Москва в рамках программы реновации построит почти 30 мнл кв м жилья

14 марта 2018 г. 223

В ближайшие два года уже запроектировано строительство 5 млн кв м

Порядка 30 млн кв м жилья построят в рамках программы реновации, заявил в среду заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на встрече со студентами НИУ МГСУ.

"Вообще это [реновация] - пять тысяч домов, 400 млрд рублей инвестиций, 236 стартовых площадок. Будет построено порядка 30 млн. кВ. м. И программа будет продолжаться в ближайшие 15-20 лет", - сказал он.

По словам куратора столичного Стройкомплекса, работы ведутся в круглосуточном режиме.

"Мы проектируем, строим - уже в этом и в следующем году запроектировано порядка 5 млн. кв", - добавил он.

Отметим, всего в рамках программы планируется  расселить около 1 млн человек. Город уже подобрал 236 стартовых площадок, на которых планируется возвести 3,5 млн кв м жилья. Общий объем инвестиций в программу оценивается в 2,5 трлн рублей.

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