Москва в рамках программы реновации построит почти 30 мнл кв м жилья

В ближайшие два года уже запроектировано строительство 5 млн кв м
Порядка 30 млн кв м жилья построят в рамках программы реновации, заявил в среду заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на встрече со студентами НИУ МГСУ.
"Вообще это [реновация] - пять тысяч домов, 400 млрд рублей инвестиций, 236 стартовых площадок. Будет построено порядка 30 млн. кВ. м. И программа будет продолжаться в ближайшие 15-20 лет", - сказал он.
По словам куратора столичного Стройкомплекса, работы ведутся в круглосуточном режиме.
"Мы проектируем, строим - уже в этом и в следующем году запроектировано порядка 5 млн. кв", - добавил он.
Отметим, всего в рамках программы планируется расселить около 1 млн человек. Город уже подобрал 236 стартовых площадок, на которых планируется возвести 3,5 млн кв м жилья. Общий объем инвестиций в программу оценивается в 2,5 трлн рублей.
Читайте также:
- Первые жильцы первой новостройки по реновации переехали в новые кварти...
- Переселенцы пожаловались на 20 квартир в первом доме реновации
- Квартиры по реновации можно будет зарегистрировать за 3 дня
- Гардеробные и панорамное остекление: первые переселенцы готовятся оцен...
- Для программы реновации подобрали 250 стартовых площадок