Москва втрое обгоняет регионы по динамике арендных ставок

В прошлом году аренда квартир в среднем по стране подорожала всего 1,4%. В столице темпы роста ставок оказались втрое выше – стоимость аренды квартиры в Москве за год увеличилась на 4,3%

Аренда однокомнатных квартир за год подорожала в 59 российских регионах. В среднем цена найма выросла на 1,4% и по итогам четвертого квартала составила 15,3 тыс. рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru.

Для сравнения, по оценкам Росстата, инфляция в прошлом году составила 2,5%.

Исследование портала Domofond проводилось по 79 субъектам и основывалось на предложениях арендодателей. Сравнивались данные четвертого квартала 2017 года с аналогичным периодом 2016 года.

Самый большой рост арендных "однушек" в Сахе (14%), Башкортостане (8%) и Кабардино-Балкарии (7,6%). Аренда однокомнатных квартир в Москве стала дороже на 4,3%, снять "однушку" в столице в среднем можно за 34,7 тыс. рублей. Рост цен аналитики объясняют высоким спросом на такое жилье.

Повышение цен также было зафиксировано на арендные "двушки" - на 1,6% до 23 тыс. рублей.

Арендные ставки трехкомнатных квартир, наоборот, снизились на 1%. Снять "трешку" в конце прошлого года можно было в среднем за 38,9 тыс. рублей в месяц.

Если в большинстве регионов был отмечен рост арендных ставок на однокомнатные квартиры, то отрицательную динамику "однушки" показали в 19 субъектах. Самое заметное снижение стоимости произошло в Калужской и Воронежской областях - минус 5,4% и 5,2% соответственно.

"С начала 2015 года до середины 2016 года средняя ставка аренды однокомнатных квартир непрерывно снижалась и в результате упала на 9,8%, поэтому сейчас рынок находится на этапе восстановления. Однако, как показывает анализ поквартальной динамики ставок, в течение года резких скачков цен не происходит, и в результате стоимость аренды меняется незначительно" - рассказали в Domofond.ru.

Аналитики портала "Мир квартир" в свою очередь отметили плавное снижение арендных ставок. "Ставки аренды все последние годы снижаются, но очень плавно. За 2016 год в среднем по стране они снизились на 2,3%, за прошлый год на 1,5%. Мы полагаем, что в этом году тенденция продолжится, но снижение тоже не будет большим", - говорит генеральный директор портала Павел Луценко.

Что касается Москвы, то стоимость аренды квартир массового сегмента в прошлом году увеличилась.

В декабре прошлого года аренда "однушек" по сравнению с ноябрем стала дороже на 1,57%, "трешек" - на 0,72%. Больше всего выросли в цене арендные "двушки" - на 6,18%, рассказывает директор компании "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова.

По ее словам, в декабре арендовать однокомнатную квартиру в среднем можно было за 30 тыс. рублей, двухкомнатную квартиру - за 41 тыс. рублей, трехкомнатную квартиру - за 50 тыс. рублей.

"Если сравнивать ситуацию с декабрем 2016 года, то мы увидели, что однокомнатные квартиры за год подорожали на 2,55%, двухкомнатные - на 8,78%, и трехкомнатные - на 8,74%", - говорит Мария Жукова.

В целом на протяжении последних лет средняя стоимость найма квартир экономкласса практически не менялась, переживая кратковременные, в пределах 1-3%, взлеты и падения.

По мнению эксперта, предпосылок к росту цен на аренду недорогих квартир нет - уровень благосостояния арендаторов остается неизменным. При этом, ждать падения арендных ставок тоже не приходится, так как собственники не готовы снижать их и неохотно идут на торг.

Однако, есть один фактор, который может повысить цены на аренду квартир, в первую очередь это касается краткосрочной аренды. Речь идет о предстоящем Чемпионате Мира по футболу. Благодаря футбольным матчам арендные ставки могут вырасти в 2-3 раза, считают эксперты.

"На период проведения ЧМ цены повысятся в первую очередь на краткосрочную, посуточную аренду. Они могут подняться в 1,5-3 раза, особенно в тех городах, где дела с местами размещения особенно плохи", - отмечает Павел Луценко.

Пока средняя суточная ставка аренды квартиры в Москве составляет 4265 рублей, в Петербурге – 3120 рублей, Сочи – 2925 рублей, Самаре – 2433 рубля, говорит эксперт.

Если посмотреть на популярные ресурсы, которые предлагают аренду квартир посуточно, то можно увидеть, что собственники уже подняли цены на период Чемпионата, и многие варианты уже забронированы, говорит Мария Жукова.

Однако для собственников, которые сдают свои квартиры на долгий срок, ЧМ не станет столь глобальным событием, поскольку мало кто из них решится на такой шаг, как сдача квартиры посуточно на время спортивного мероприятия.

"Слишком велик риск ущерба, крайне высока вероятность простоя до Чемпионата мира при брони на столь долгий срок вперед", - поясняет она.