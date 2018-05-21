Москва выделила 100 квартир, которые можно купить за доплату в рамках реновации

Столичные власти выделили порядка 100 квартир, которые можно приобрести за доплату в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства.

Квартиры находятся в домах, расположенных по адресам: проспект Вернадского дома 69 и 69 корпус 1, улица Гжатская, дом 16 корпус 1 и улица Красных Зорь, дом 59Б.

До этого власти Москвы уже предложили участникам программы реновации 50 однокомнатных квартир и 30 трехкомнатных в доме 62Б на 5-й Парковой улице. Цена квадратного метра в них составила от 154 тысяч рублей до 176,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что под заселение переданы дома, расположенные по пяти адресам в Северном Измайлове, в районе Проспект Вернадского и в Можайском районе.