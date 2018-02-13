Москва заняла 27 место в рейтинге городов мира по росту цен на массовое жилье

Жилье московского масс-маркета в прошлом году подорожало на 2,3% до 2,4 тыс. долларов за "квадрат". Возглавил рейтинг китайский Чунцин, недорогое жилье здесь за год подорожало на 53%

Московское массовое жилье в прошлом году подорожало на 2,7% до 2,4 тыс. долларов за кв. м., это стало 27 показателем в рейтинге городов мира по темпам роста на недорогое жилье, говорится в исследовании компании Savills.

На столько же (на 2,7%) подорожало массовое жилье в Лондоне, только квадратный метр здесь обойдется почти в пять раз дороже - в 11 тыс. долларов. Среди европейских городов самую большую динамику показало массовое жилье Амстердама, квадратные метры здесь за год стали дороже на 20,9%.

По темпам роста цен на недорогие квартиры обогнал всех Китай. Сразу три китайских города разделили пьедестал почета. Так, цены на недорогое жилье в Чунцине выросли на 58,9% до 1,8 тыс. долларов за кв. м., в Тяньцзин – на 48,4% до 5,4 тыс. долларов за кв. м., в Гуанчжоу – на 47,9% до 5,8 тыс. долларов за кв. м.

Что касается премиального жилья Москвы, то оно за 2017 год потеряло в цене 6,6%, кв. м. сейчас в среднем стоит 11,3 тыс. долларов. Это 33 место в соответствующем рейтинге Savills. Среди мировых городов большее снижение цен на премиальное жилье было зафиксировано только в Дубае (-6,8%) и в ЮАР в Йоханнесбурге (-9,1%).

Лидером рейтинга роста цен на премиальное жилье также стал китайский город Чунцин, за год цены здесь выросли на 48,5%. Второе и третье место рейтинга также досталось китайским городам — Тяньцзинь (рост на 39,4%) и Ухань (плюс 25,5%).

По данным Savills, самым дорогим городом для покупки жилой недвижимости как массового, так и премиального сегментов остается Гонконг. Стоимость массового жилья в Гонконге составляет 15,4 тыс. долларов за кв. м. Для сравнения в Шанхае жилая недвижимость массового сегмента обойдется в среднем 11 тыс. долларов за "квадрат", в Нью-Йорке – в 10 тыс. долларов за "квадрат".

Стоимость квадратного метра высокобюджетного жилья в Гонконге обойдется в 43,1 тыс. долларов. Для сравнения, стоимость кв. м. жилья премиум-класса в Лондоне составляет 19 тыс. долларов, в Нью-Йорке – 16,9 тыс. долларов.

Стоит отметить, что массовое жилье дорожает быстрее премиального. По мнению директора департамента мировых исследований Savills (Savills World Research) Иоланда Барнса, это связано с последствиями мирового кризиса, когда цены на высокобюджетное жилье росли быстрее.

"Сейчас они достигли высоких значений и стабилизировались. Настала очередь рынков массового жилья набирать темпы роста", - говорит Иоланд Барнс.

В целом даже на небольшое снижение, которое показали некоторые мировые города, цены в ближайшем будущем будут оставаться высокими и стабильными, полагает он.