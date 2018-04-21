Москвичи обосновались в Крыму: "варяги" скупают новостройки на полуострове

Крым все чаще привлекает внимание россиян, в качестве региона для покупки курортной недвижимости. Скорый запуск моста через Керченский пролив может лишь подстегнуть интерес россиян к этой локации.

В этот понедельник новый терминал аэропорта Симферополя принял первых пассажиров, прибывших в Крым рейсом из Москвы. А уже в мае ожидается, что первые туристы смогут попасть на полуостров на своем собственном авто благодаря запуску моста через Керченский пролив.

Решение транспортного вопроса, как ожидается, даст новый импульс не только развитию туристической отрасли полуострова, но и местному рынку недвижимости. Уже сейчас Ялта конкурирует с соседним Сочи за внимание частных инвесторов, которые хотят заработать на размещении туристов.

Цены на недвижимость на полуострове нельзя назвать низкими. С 2014 года ценники на первичном рынке выросли примерно на 25%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Севастополе около 75 тыс. рублей, в Ялте более 90 тыс. рублей, в Симферополе около 70 тыс. рублей, подсчитали эксперты "ЦИАН".

"Это выше, чем в любом из российских городов с численностью населения более 1 млн жителей и сопоставимо со стоимостью предложений на окраине Санкт-Петербурга и в Ближнем Подмосковье. Причина высоких цен не только в более мягком климате и близости к морю, но и в унаследованном от украинского периода подходе к расчету стоимости недвижимости в валюте", - поясняет руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов.

На рынке недвижимости Крыма пока доминируют покупатели из других российских регионов. Большинство из них приобретает жилье не для постоянного проживания, а для летнего отдыха. Значительный процент приобретающих - это военнослужащие, переведенные в Крым из других регионов, уточняет менеджер агентства "Абсолют Крым" Евгений Костенков.

"Они приобретают обычно квартиры средней и большой площади. Также есть постоянный внешний и внутренний спрос на земельные участки, которые покупают с целью постройки частных жилых домов. В то же время, местные жители решают квартиры вопросы, как правило, с помощью альтернативных сделок", - поясняет он.

По словам Костенкова, в период с 2014 г. по 2017 г. на полуострове также было много клиентов из восточных и южных городов и районы Украины - Донбасса, Одессы, Киева, Днепропетровска – но сейчас доля совершаемых ими сделок стремится к нулю.

В Севастополе или Симферополе доля клиентов из других городов составляет около 70%, в курортной Ялте доля "варягов" и вовсе доходит до 90%, уточняет руководитель крымского офиса группы "Миэль" Эльвина Боси. Чаще всего покупатели приезжают из Москвы и области, Санкт-Петербурга и северных городов, как Ханты-Мансийск или Новосибирск.

Неудивительно, что местные застройщики, ориентируясь на состоятельных клиентов из "большой" России, предпочитают строить недвижимость бизнес-класс или элитное жилье. Из-за этого в Севастополе и особенно Ялте местные риелторы фиксируют дефицит предложения стандарт-класса. Впрочем, частично эту проблему должно решить открытие Крымского моста. Прямое сообщение между полуостровом и Краснодарским краем позволит существенно снизить расходы на доставку строительных материалов и тем самым удешевить строительство.

"После открытия моста ситуация будет улучшаться постепенно. Цены на местную недвижимость резко не вырастут, зато на полуостров могут прийти застройщики из других регионов, что позволило бы улучшить качество местного предложения", - прогнозирует Эльвина Бахранова.

Уже сейчас в Крыму отмечен рост активности строителей. По данным Росстата, в прошлом году объем ввода новостроек на полуострове увеличился почти втрое – было введено около 400 тысяч кв м жилья.

Строительная активность в регионе высока, но неравномерна по городам. В основном строительство ведется в Севастополе и Ялте. В других городах, как например Феодосия, ощущается недостаточное количество нового жилья, указывает Евгений Костенков из агентства "Абсолют Крым".

В целом за последний год число проектов на рынке первичной недвижимости Крыма выросло с 31 до 47. Но даже данный фактор не покрывает активно растущий спрос, который по-прежнему превышает предложение, считает генеральный директор компании "ИнтерСтрой" Евгений Кабанов.

"Население в Крыму и Севастополе постоянно прирастает: на постоянное место жительства переезжают люди с материка, переводятся военнослужащие, в Симферополь и Севастополь съезжаются и крымчане из менее развитых районов полуострова. Так что можно говорить о том, что темпы строительства жилья будут наращиваться", - прогнозирует он.

Пока Крым находится в конце списка субъектов РФ по количеству сданных квадратных метров на человека. Однако, по оценкам топ-менеджера, в течение двух-трех лет объем строительства в регионе может вырасти примерно в 2-2,5 раза.