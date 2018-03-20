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"MPIRES 2018" пройдет в экспоцентре на Красной Пресне

20 марта 2018 г. 313

23 марта состоится открытие крупнейшей выставки зарубежной недвижимости с России.

Осталось два дня до начала крупнейшей выставки зарубежной недвижимости в России — MPIRES. Более 60 компаний из более чем 30 стран мира ознакомят посетителей выставки со своими лучшими проектами и предложениями.

Такие именитые компании как Grekodom DevelopmentGarda HausAsia InvestYekta Homes и многие другие ответят на все интересующие Вас вопросы. Впервые в выставке примет участие Savva & Associates Ltd., которые расскажут почему программа получения гражданства за инвестиции в Республике Кипр является одной из наиболее привлекательных в Европе. Приобретение квартиры, дома, коммерческой недвижимости, получение ВНЖ и гражданства — это лишь немногие направления, которые будут представлены на выставке.

Посетители выставки, помимо знакомства с лидирующими компаниями застройщиками, смогут ознакомиться с предложениями по обучению за рубежом и медицинскому туризму в самых популярных направлениях мира.

Деловая программа выставки затронет самые актуальные вопросы этого года - Стоит ли инвестировать в зарубежную недвижимость небольшие суммы? Какой доход приносят вложения в недвижимость в Европе? Где лучше купить курортную недвижимость? В обсуждении примут участие ведущие эксперты рынка, а посетители смогут задать интересующие их вопросы в рамках каждой темы программы.

Ждем вас 23 и 24 марта в Экспоцентре на Красной Пресне, на крупнейшей выставке зарубежной недвижимости – MPIRES.

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