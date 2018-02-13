"MPIRES 2018" состоится в марте

Лидирующие компании из Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока представят свои лучшие проекты различного формата. В "MPIRES" принимают участие более 70 компаний из более чем 35 стран. Лучшие предложения по самым привлекательными направлениям: Греция, Италия, Испания, Кипр, Франция, Чехия и многим другим, ждут именно Вас. На выставке можно найти и приобрести квартиры, виллы, коммерческую недвижимость, недвижимость на начальном этапе застройки, земельные участки и т.д.

Консультанты ведущих компаний участников, таких как: Grekodom (Греция), DOM DE, Harmony Suites (Болгария), Blue Road (Майами, США), Yekta Homes (Турция), Grupo Mahersol (Испания) и многие другие будут напрямую общаться с гостями и предоставят индивидуальные консультации. Посетители смогут получить ответы на вопросы, касающиеся покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости за границей, инвестирования в недвижимость, получения вида на жительство за рубежом и т.д.

Организация Enterprise Greece работающая под руководством Министерства экономики и развития Греции представит на выставке программу "Золотая виза" — получение вида на жительство по средствам приобретения недвижимости. Одно из основных преимуществ данной программы — приобретенная собственность может быть немедленно сдана в аренду для получения дохода.

Впервые на выставке примет участие C.Savva & Associates Ltd., признанные эксперты из Кипра, ответят на вопросы связанные с юридическими аспектами и приобретением недвижимости на Кипре, получением ВНЖ и гражданства.

В рамках данной конференции будут проходить выступления и дискуссии лучших экспертов рынка. Основными темами к обсуждению будут: Безопасность инвестиций! На что стоит обращать внимание перед покупкой недвижимости? Как инвестировать небольшие суммы и получить максимальную выгоду? Доход от вложений: сегодняшние реалии. Как сдавать? Краткосрочно или долгосрочно? Что будет с ценами на недвижимость?

На эти и другие вопросы ответят профессионалы отрасли, представители юридического и финансового сектора.

Выставка проводится под патронажем Торгово-промышленной Палаты РФ. Ожидаются почетные гости и официальные представители из Греции, Кипра, Италии, Таиланда и т.д.

Подробную информацию о выставке вы можете получить на официальном сайте