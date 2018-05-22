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Мутко анонсировал новый нацпроект в сфере жилья

22 мая 2018 г. 888
Фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Национальный проект в сфере жилья и городской среды будет разработан к 1 октября 2018 года, заявил вице-премьер по строительству и региональной политике Виталий Мутко.

К 1 октября, по словам вице-премьера, будет прописана дорожная карта и подсчитаны ресурсы.

Майский указ президента ставит перед стройотраслью серьёзные вызовы. "Если мы 80 миллионов квадратных метров в год строили, а надо 120 миллионов квадратных метров - целый рывок, революция", - приводит его слова ТАСС.

Исполнение президентского указал должно быть продуманным.   "Можно в чистом поле налепить домов, которые даже как хрущевки не отстоят. В Московской области иногда едешь - поле застроено, построен целый микрорайон, но никто не подумал, как подъехать и что там будет с точки зрения социальной инфраструктуры", - рассказал он, подчеркнув, что задача нового правительства – "очень серьезно подумать над реализацией указа".

Мутко также рассказал, что основные проблемы стройкомплекса знакомы ему по предыдущей работе в правительстве. "Только портфель заказов в области строительства в моем министерстве Минспорта был за 300 миллиардов рублей", - отметил он.

Новый куратор стройотрасли высоко оценил уже проделанную Минстроем работу, однако предстоит решить еще много проблем, включая и проблему обманутых дольщиков, которая, по его словам, "дошла до уровня кипения".

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