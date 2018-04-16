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"Мы – гектарщики": получатели земли на Дальнем Востоке объединились

16 апреля 2018 г. 473
Фото: © Global Look Press

Получатели дальневосточных гектаров создали межрегиональное общественное движение, которое получило название "Мы – гектарщики"/

Организация займется решением проблем хозяев земельных участков и сформирует свои предложения по мерам поддержки, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство по развитию Дальнего Востока.

Учредительный съезд общественного движения уже состоялся и собрали делегатов от региональных отделений девяти дальневосточных субъектов и московской ячейки. Участники сообщества обсудили ключевые положения формируемого движения и подписали устав.  

Благодаря программе "Дальневосточный гектар" с 1 февраля 2017 года каждый гражданин Российской Федерации может бесплатно получить земельный участок до одного гектара на Дальнем Востоке.

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