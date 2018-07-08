На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

Интерес иностранного инвестора заставил местную недвижимость за последние несколько лет подорожать в разы. Что касается бюджета московской двушки, то он для Бали скромный. Однако, варианты найти все-таки можно.

Эта провинция Индонезии давно стала местом притяжения туристов со всего мира. Райский остров, омываемый двумя океанами, мекка серфинга, пространство релаксации и дзена, а также точка сосредоточения роскошных вилл и самых завораживающих видов.

Бали свел с ума своими первозданными ландшафтами, тропическими лесами, древними храмами и бескрайними пляжами ни одного туриста. Многие, приезжая на этот остров мечты и гармонии, возвращается сюда снова и снова. Возможно, и вы давно мечтали о своем бунгало у океана. Тихого или Индийского – выбирать вам.

Недвижимость дорожает благодаря туризму и инвестициям

Экономика Индонезии на протяжении двух десятилетий в среднем прибавляет в год в районе 4%. Индонезию относят к наиболее перспективным странам в плане экономического развития. По прогнозам основных финансовых институтов, ВВП Индонезии в 2018 году вырастет на 5,4%.

Что касается Бали, то основным направлением экономики здесь является туризм. Только за пять месяцев этого года красотой острова насладились почти 2,4 миллиона иностранных туристов. Всего в этом году Бали планирует посетить около 6,5 миллиона туристов. Для сравнения население Бали составляет 4,3 миллиона человек.

Растет поток туристов из России, только в прошлом году он увеличился на 37% - до 110,5 тысяч человек. Недавно Ассоциация отелей острова сообщила, что гостиницы в не скольких туристических районах заполнены на 90%. Из-за высокого спроса цены на номера взлетели на 30-40%.

Туризм является не только основным экономическим направлением острова (80% экономики Бали зависит от туризма, а на острове проживает 30 тысяч иностранцев), но и драйвером местного рынка недвижимость. Квадратные метры здесь всегда в цене – начиная от гестхаусов и заканчивая роскошными виллами.

По данным Банка Индонезии, жилье в стране в первом квартале 2018 подорожало на 3,5%. Цена росли благодаря росту инвестиций как со стороны местных индонезийцев, так и иностранцев.

В HomesOverseas.ru , напротив, отмечаю снижение цен недвижимость на Бали, объясняют они это тем, что цены уже достигли своих предельных значений и расти дальше им некуда.

По данным Prian.ru, цены на местные виллы за последние несколько лет выросли в разы. Например, четырехспальная вилла шесть лет назад стоила 600 тысяч долларов, сейчас 1,7 миллиона долларов – почти трехкратный рост. Спрос в среднем в год увеличивается на 36%. Предложение не поспевает за ним, и в год прибавляет в районе 7%.

Заработать на аренде 11% годовых

Недвижимость на Бали покупают для себя (курортное жилье для отдыха во время отпусков) и для сдачи в аренду. Среди иностранцев — граждане Австралии, Гонконга, Китая и Сингапура. Есть также немцы, итальянцы и французы, рассказывает эксперт по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова.

По оценке HomesOverseas.ru, доля иностранных покупателей составляет порядка 50%, на россиян приходится 5-10%. Наибольшей популярностью пользуется самый раскрученный среди туристов юг острова. Среди наиболее популярных районов можно выделить Семиньяк, Чангу, Джимбаран и Нуса Дуа. Русские покупатели больше всего приветствуют Нуса Дуа и Семиньяк.

К аргументам в пользу покупки недвижимости на Бали можно отнести высокий спрос со стороны туристов, а также хорошую арендную доходность - заработать на ней в среднем можно 5-7%, говорят эксперты.

"Среди плюсов покупки недвижимости на Бали, однозначно можно выделить высокую доходность, достигаемую за счет круглогодичного сезона и невысоких налогов, составляющих в совокупности 11%, а также сравнительно низкую заработную плату обслуживающего персонала, что помогает существенно экономить", - отмечает директор по маркетингу и продажам портала HomesOverseas.ru Федор Дробышев.

Однако, для иностранных покупателей действует ряд ограничений при покупки недвижимости - они не могут обладать полным правом собственности.

"Иностранцы могут покупать недвижимость в Индонезии только в лизгольд (долгосрочную аренду на 25 лет с продлением в совокупности на срок до 100 лет). Фригольд (полное право собственности) доступен только гражданам страны. Некоторые оформляют объекты на номинальных собственников или на правах пользования", - поясняет эксперт Tranio. Кроме этого, иностранцы не могут взять ипотеку на покупку. Помимо этого, нужно быть готовым к природным катаклизмам.

О виде на жительство, к сожалению, говорить не приходится вообще, продолжает Дробышев. Что касается гражданства, то его можно получить через семь лет проживания в стране по рабочей визе в качестве директора компании.

Что можно купить по цене московской двушки

Основной единицей недвижимости являются преимущественно виллы, аппартаменты встречаются, но их доля, составляет не более 20-25%, говорит директор по маркетингу и продажам портала HomesOverseas.ru.

Стоимость апартаментов колеблется от 230 тысяч долларов за апартаменты с одной спальней площадью 50 квадратных метров до 350 тысяч долларов за односпальные апартаменты на побережье Нуса Дуа площадью 70 квадратных метров.

При этом, стоит отметить, что Нуса Дуа (район еще называют тропической Швейцарией) считается одним из самых элитных курортов Бали. Здесь пятизвездочные отели соседствуют с роскошными виллами, спа-центрами, полями для гольфа. Поэтому с бюджетом московской двушки (порядка 175 тысяч доллавро) сюда лучше не ехать.

Если говорить о лизинге, то здесь можно приобрести апартаменты на срок от 20 лет по цене от 80 тысяч долларов в таких районах как Керобокан, Семиньяк или Нуса Дуа. Что касается вилл, то их средняя стоимость составляет 250-350 тысяч долларов, отмечает эксперт HomesOverseas.ru. В целом, по его мнению, бюджет московской двушки достаточно скромный для Бали, нужно хотя бы 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

Однако, бюджетные варианты все же можно найти, но надеется на высокую доходность, скорее всего, не придется. Например, виллы стоимость 1-2,3 тысячи долларов за квадратный метр, говорит Юлия Кожевникова.

По данным domnabali.com, в Семиньяке – один из самых модных курортов, сюда едет большое количество туристов из Европы. Здесь по цене московской двушки (175 тысяч долларов) можно купить четырехспальную виллу с бассейном, по соседству будут комплексы вилл и бутик-отели. До пляжа 20 минут пешком. Но стоит отметить, что в Семиньяке таких предложений немного. В среднем цена вилл (площадь порядка 300 квадартов) начинается от 250 тысяч долларов (почти 16 миллионов рублей).

За 130 тысяч долларов (8,1 миллион рублей) можно купить виллу в 140 квадратных метров с бассейном и видом на рисовые поля в Чангу (поселок в Северной Куте, который славится на весь Бали своим кофе и серф-школами). В Куте цены будут выше.