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На детских площадках Подмосковья появятся видеокамеры

21 марта 2018 г. 524

Всего благоустроят не менее 1400 дворов, их перечень уже определен.

Стало известно, что до конца нынешнего года в Подмосковье в ходе благоустройства дворов детские площадки оборудуют видеокамерами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Всего же в 2018 году в Подмосковье должны благоустроить не менее 1400 дворов, и их перечень уже определен. В ходе благоустройства во дворах должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано новое освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, а также установлены контейнерные площадки для сбора.

И еще один момент — все камеры видеонаблюдения будут подключены к системе "Безопасный регион". Стартуют работы уже совсем скоро — 1 мая нынешнего года.

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