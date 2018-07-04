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На московский рынок выйдут еще 40 комплексов с апартаментами

4 июля 2018 г. 387
Фото: © shutterstock

В настоящее время общий объем апартаментов в реализации составляет 199,7 тыс. кв. м.

По данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, до конца 2018 года ожидается ввод в эксплуатацию 38 апарт-комплексов и 6 жилых комплексов смешанного типа.

В настоящее время общий объем апартаментов в реализации составляет 199,7 тыс. кв. м. При этом больше половины такого предложения относится к бизнес-классу (58%). Доли сегментов комфорт и премиум почти равны – 18% и 19% соответственно. А вот 4% приходятся на элитные комплексы.

В самых доступных апарт-комплексах комфорт-класса стоимость лотов начинается от 3,8 млн рублей. А вот среди комплексов бизнес-класса минимальная цена составляет 4,4 млн рублей.

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