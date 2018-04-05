На Проспекте Вернадского подготовили дом для заселения по реновации

К переезду готовятся жители двух домов на Проспекте Вернадского. Их новое жилье будет расположено рядом, и привычная инфрастурктура по-прежнему будет в их распоряжении.

В Москве готов еще один дом для заселения по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики. Здание расположено по адресу: Проспект Вернадского, д.61, корп.3.

В новый дом въедут жители двух близлежащих домов, вошедших в программу. Переезд будет проходить поэтапно.

В распоряжении жильцов останутся привычные социальные объекты и сервисные услуги шаговой доступности.

Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года Москва планирует начать строить 34 жилых дома по программе реновации.