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На Проспекте Вернадского подготовили дом для заселения по реновации

5 апреля 2018 г. 580
Фото: © Global Look Press

К переезду готовятся жители двух домов на Проспекте Вернадского. Их новое жилье будет расположено рядом, и привычная инфрастурктура по-прежнему будет в их распоряжении.

В Москве готов еще один дом для заселения по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики. Здание расположено по адресу: Проспект Вернадского, д.61, корп.3.

В новый дом въедут жители двух близлежащих домов, вошедших в программу. Переезд будет проходить поэтапно.

В распоряжении жильцов останутся привычные социальные объекты и сервисные услуги шаговой доступности.

Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года Москва планирует начать строить 34 жилых дома по программе реновации.

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