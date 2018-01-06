На рынке аренды в новом году в цене будут недорогие лоты

Российский рынок аренды переживает не лучшие времена. По данным "Инком-Недвижимость", примерно 60% выставленных лотов находят своего арендатора только после предоставления скидки. Размер скидки варьируется в диапазоне от 5 до 20%.

Главная тенденция нынешнего года — существенно вырос спрос на низкобюджетные лоты. По мнению заместителя директора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, это связано с тем, что участники рынка аренды постепенно адаптировались к новым экономическим условиям.

В настоящее время нет ярко выраженной тенденции досрочного расторжения договоров найма — арендаторы массово не покидают столицу, как происходило в первый год кризиса. Внутри московского рынка найма практически прекратились миграции арендаторов — люди нашли наиболее выгодные для себя варианты и остаются на местах, до 90% запросов подбора арендных квартир поступает от тех, кто приезжает в столицу из регионов Российской Федерации или стран бывшего СССР на работу или учебу.

Соответственно растет востребованность наиболее демократичных вариантов. Так, в августе нынешнего года спрос на 12% превысил предложение — это рекорд для последних лет. Но данный рекорд был зафиксирован в период высокой активности рынка, с октября спрос, естественно, пошел на спад. В настоящее время предложение доминирует – оно на 30% выше спроса.

Что касается найма жилья высоких ценовых категорий, то на фоне сохраняющихся сложностей в экономике этот сектор также не смог продемонстрировать позитивную динамику. Аренда элитных объектов — нишевый сегмент рынка, который по определению не может быть популярным. В этом году поведение спроса было ровным, без перепадов.

В целом по рынку объем предложения в 2017 году не демонстрировал ни значительного роста, ни кардинального уменьшения. Характер предложения несколько изменился. Так, присутствие в экспозиции лотов в современных панельных домах за год увеличилось с 26% до 32%, число квартир в "хрущевках" уменьшилось с 34% до 25%, в "брежневках" — выросло с 25% до 29%, в "сталинках" — снизилось с 15% до 14%.

Однако можно говорить о небольшом повышении спроса на них – в связи с укреплением сегмента корпоративного найма: в этом году на рынок аренды вернулись фирмы из США и увеличилось число компаний из Европы, которые арендуют квартиры для своих представителей в Москве. Пока речь идет лишь об очень незначительной доли их присутствия — от всего объема корпоративного найма, по данным экспертов "Инком-Недвижимость", 2% занимают фирмы из США, 6% — компании из Европы. Тем не менее, тренд налицо и есть перспективы его усиления.

В свою очередь, председатель Совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова замечает, что, несмотря на слегка возросший осенью интерес к столичным арендным квартирам, предложение на этом рынке по-прежнему немного превышает спрос. При этом цены здесь практически не растут, за исключением наиболее качественных объектов — чистых, с хорошим ремонтом и приличной мебелью и в непосредственной близости к станциям метрополитена.

"В последние месяцы основной спрос был сосредоточен в диапазоне квартир со стоимостью аренды от 25 до 60 тысяч, причем востребованность квартир стоимостью от 40 до 60 тыс. руб. в месяц даже немного превысила уровень спроса на квартиры стоимостью от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Кстати, предложение последних занимает в общем объеме самую большую долю", — говорит Ирина Доброхотова.

По данным экспертов "БЕСТ-Новостроя", в последние два-три месяца существенно увеличилось предложение двухкомнатных квартир – в общем объеме они заняли почти 45%, а основной спрос по-прежнему приходится на однокомнатные квартиры.

Если же говорить о различных сегментах рынка аренды, то в эконом- и комфорт-классе стоимость аренды сохраняется на уровне прошлого года. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры составляет 30 тысяч рублей, двухкомнатной — 38, а трехкомнатная в среднем стоит около 48 тысяч рублей в месяц.

В премиальном сегменте средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет порядка 65-70 тысяч рублей, на двухкомнатные цены начинаются от 80 тысяч, а трешки предлагаются в аренду от 110 тысяч рублей. Однако надо понимать, что в данном сегменте простои квартиры (ввиду высоких затрат на эксплуатацию) обходятся довольно дорого, поэтому собственники обычно готовы к дисконту и могут скинуть до 30% от цены, выставленной изначально.

Если говорить о прогнозах на будущий год, то эксперты рынка высказываются на эту тему неохотно. Самый распространенный прогноз — тенденции 2017 года сохранятся, а резких скачков вверх или вниз не ожидается.