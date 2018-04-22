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На собственном опыте: журналисты выяснили, как черные риелторы лишают жилья

22 апреля 2018 г. Александр Карпов 1222

Они не похищают одиноких стариков и не вламываются в квартиры с ножами и битами, хотя это те же черные риелторы - так их называют сотни людей, которых микрозаймовые фирмы оставили без жилья. Их тактика - обман, подлог и фокусы с кредитными договорами. Полиция и прокуратура бездействуют, ведь жертвы сами подписывали документы. Как рейдеры в законе обрабатывают своих клиентов? Корреспондент программы "Неделя в городе" попробовал взять микрокредит под залог недвижимости.

Москвичка Юлия Каплун с тремя детьми, мужем и родителями официально бездомные. Их продали вместе с их же квартирой и выкидывают на улицу, как старую мебель. А началось все с того, что мама Юлии взяла кредит под залог недвижимости в "Центре займов 365". Деньги понадобились на операцию родственнице.

"Сумма основного долга шла на июнь 2018-го, то есть в течение года мама платила проценты, каждый месяц – проценты! – рассказывает Юлия. - Потом у нее возникла небольшая просрочка, и когда она уже собиралась внести определенную сумму, чтобы оплатить, к нам пришел человек и представился собственником, то есть наша квартира уже была продана".

"Я думаю, что часть документов была подложена, другая под моей подписью. Отступную на квартиру я не подписывала!" – говорит мать Юлии Галина Моисеева.

Офис "Центра займов 365" закрыт, даже табличку сняли. Микрофинансовая контора лишена лицензии. Обманутые напрасно стучат в дверь.

"Мы обратились в полицию, сказали, что нас выселяют. В Следственном комитете завели уголовное дело, но 5 апреля прокуратура его отменила", - говорит Юлия.

Поразительно - в документах фигурируют фамилии, уже знакомые нам по другим рейдерским группировкам. Лишь вмешательство съемочной группы "Недели в городе" не позволило выгнать из дома мать с несовершеннолетней дочерью. Светлана Данилина — потерпевшая по уголовному делу о мошенничестве. Кредит брала в ООО "МСК-Групп".

Лица те же, схема та же. Заемщика загоняют в долговую яму, взвинтив проценты.

Еще одни жертвы – клиенты  "Международного кредитного бюро", организованного в Москве криминальными талантами из Латвии.

"Налицо мошеннические схемы, организованная преступная группа. Здесь нужно разбираться правоохранительным органам, нужно привлекать Следственный комитет, нужно привлекать прокуратуру. Очевидно, что сделки будут признаны недействительными", - говорит председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников

Именно этого требовали потерпевшие от "МКБ", объявив голодовку в квартире, похищенной у актера Сергея Фролова. Тщетно. На днях подали они коллективный иск о расторжении жульнических сделок.

"Целью этих организаций не является возвращение своих денег с процентами, нет, им наплевать на эти деньги, они за 600, за 800 тысяч покупают квартиры стоимостью 10-15-20 миллионов.  Без аффилированности, коррумпированности, очень жестких связей с правоохранительной системой это сделать было бы совершенно невозможно", - уверена Наталия Метелина, член Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области.

Квартирный рейдер давно превратился из бандита с бейсбольной битой в юриста с судебным решением. Не стоит надеяться на то, что именно вам ничего не грозит. Безнаказанно отобрать квартиру можно абсолютно у любого человека, и, если уж вы попали в лапы мошенников, ни полиция, ни прокуратура, ни суды вам, скорее всего, уже ничем не помогут. Наоборот, именно суды сотнями штампуют решения о выселении обманутых из похищенного жилья.

А вот, с чего все начинается: реальная встреча с нелегальными маклерами-ростовщиками, все, что они делают, абсолютно незаконно.  Мы позвонили по тем же номерам телефонов, по которым звонили жертвы МКБ и "Центра займов 365". Встреча с так называемым инвестором.

- Между нами будет заключено два соглашения. Первое - это займ, второе - это залог, то есть, на квартире будет обременение, оно будет зарегистрировано в Росреестре.

- Допустим, если вы даете 2 миллиона, сколько там за обеспечение?

- Мы не можем вам об этом сказать, потому что процентная ставка зависит от объекта залога, мы его не оценили, мы не видели ничего из документов. Я могу вам сейчас сказать, что это будет от 2 до 6 процентов в месяц.

Они даже не скрывают - их интересуют только документы на квартиру:

- Если у вас не получится платить платежи, мы можем продать по рыночной стоимости эту квартиру. За гораздо большую стоимость, чем суд продаст с молотка.

Ловим ростовщиков на выходе.

- Скажите, пожалуйста, вы сейчас предлагали деньги под залог недвижимости, на каком основании?

-  Ни на каком.

- Вы кого представляете?

- Никого не представляю.

- Как никого, вы какую-то представляете организацию?

- Никакую не представляю организацию.

- У вас есть лицензия? На каком основании вы занимаетесь этой деятельность?

- Вы хотите задержать меня?  Мы должны вам отвечать? Прям обязаны?

На этом они уходят.  Аферисты безнаказанно хозяйничают в городе. Депутаты считают: пора положить этому конец.

"К МКБ очень много вопросов, и, в первую очередь, вопрос о легальной деятельности этого бюро. Поэтому я сейчас буду готовить депутатский запрос во все необходимые органы. Если  такого рода кредиторы и коллекторы относятся жестко к нашим старикам, пенсионерам, к нашим многодетным семьям, к детям, то и ответные меры государства должны быть аналогичными", - считает депутат Госдумы РФ Алексей Изотов.

Простые правила безопасности для владельцев столичной недвижимости: кикогда не подписывайте договоров ни с какими частными инвесторами. А кредиты берите только в банках.

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