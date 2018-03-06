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На юго-западе Москвы начали строить дом по программе реновации

6 марта 2018 г. 237
Фото: © shutterstock.com

В районе Котловка на юго-западе Москвы началось строительство дома в рамках программы реновации, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Это будет 14-этажный двухсекционный дом на 104 квартиры. Здание возведут на улице Нагорная. В настоящее время ведутся подготовительные работы, уточнил чиновник. Первые этажи будут нежилыми, прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Срок разрешения на строительство рассчитан до конца года. Застройщиком по объекту выступает казенное предприятие КП "УГС", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в этом году начнется строительство 60-70 тысяч квартир по программе реновации.

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